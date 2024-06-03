Рух стал самой волевой командой УПЛ-2023/24
Львовяне выиграли 5 матчей, в которых уступали соперникам по ходу встречи
Звание самой волевой команды УПЛ впервые достался «Руху». Подопечные Виталия Пономарева одержали 5 побед в матчах, в которых они уступали соперникам по ходу встречи, Львовяне дома выиграли у «Ворсклы» (4:1), «Вереса» (3:1) и «Зари» (2:1), а в гостях – у «Кривбасса» (3:1) и «Черноморца» (3:2).
Четырежды проявил характер «Кривбасс», трижды – «Верес», «Динамо», ДЕЗ и «Полесье». А вот «Александрии», «Колосу» и «Черноморцу» ни разу не удалось отпраздновать викторию, проигрывая по ходу матча. Лидерами же чемпионата по числу «безвольных» поражений оказались «Заря» и «Черноморец», которые ведя в счете, уступили в итоге соперникам в 4-х играх.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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