Другие новости03 июня 2024, 14:55 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
03 июня 2024, 14:55 |
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Во вторник, 3 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Хорватия – Северная Македония
21:45 Англия – Босния и Герцеговина
21:45 Германия – Украина
КИБЕРСПОРТ
19:00 OGC Sigma Esports – GLORE
20:00 Team Brute – Entopiq
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