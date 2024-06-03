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03 июня 2024, 14:55 |
87
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

03 июня 2024, 14:55 |
87
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июня
УАФ

Во вторник, 3 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Хорватия – Северная Македония

Ggbet 1.27 – 5.45 – 11.00

21:45 Англия – Босния и Герцеговина

Ggbet 1.13 – 8.40 – 21.00

21:45 Германия – Украина

Ggbet 1.44 – 4.90 – 6.51

КИБЕРСПОРТ

19:00 OGC Sigma Esports – GLORE

Ggbet 3.23 – 134

20:00 Team Brute – Entopiq

Ggbet 4.28 – 1.21

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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