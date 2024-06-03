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  4. УЕФА назвал лучшего игрока и символическую сборную Лиги чемпионов
Лига чемпионов
03 июня 2024, 14:48 |
272
0

УЕФА назвал лучшего игрока и символическую сборную Лиги чемпионов

Лунина в сборной нет

03 июня 2024, 14:48 |
272
0
УЕФА назвал лучшего игрока и символическую сборную Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Беллингем и Винисиус

УЕФА после завершения Лиги чемпионов, которую выиграл «Реал», назвал лучшего игрока, лучшего молодого игрока и символическую сборную турнира сезона 2023/24.

Среди украинцев шансы оказаться в сборной были у вратаря «Реала» Андрея Лунина, однако эксперты сделали выбор в пользу кипера «Боруссии» Дортмунд Грегора Кобеля.

Лучшим игроком турнира признали форварда «Реала» Винисиуса Жуниора, а лучшим молодым игроком стал хавбек мадридцев Джуд Беллингем.

Символическая сборная ЛЧ: Кобел (Боруссия Д) – Карвахаль (Реал), Рюдигер (Реал), Хуммельс (Боруссия Д), Маатсен (Боруссия Д) – Витинья (ПСЖ), Забитцер (Боруссия Д), Беллингем (Реал) – Фоден (Манчестер Сити), Винисиус Жуниор (Реал) – Кейн (Бавария).

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Реал Мадрид Андрей Лунин Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Лига чемпионов УЕФА
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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