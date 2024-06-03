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Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 14:00 | Обновлено 03 июня 2024, 14:08
234
2

Наибольшее количество разгромов в сезоне-2023/24 нанес соперникам Шахтер

Горняки одержали в минувшем чемпионате 7 побед с крупным счетом

03 июня 2024, 14:00 | Обновлено 03 июня 2024, 14:08
234
2
Наибольшее количество разгромов в сезоне-2023/24 нанес соперникам Шахтер
ФК Шахтер

34 матча сезона-2023/24 (14,2%) завершились с перевесом одной из команд в три и более мяча (16 в пользу хозяев, 18 – гостей). Наибольшее количество побед с крупным счетом 16-й раз в истории одержал «Шахтер» – 8. Три разгрома горняки нанесли соперникам на своем поле: «Кривбассу» (5:2), ЛНЗ (3:0), «Черноморцу» (3:0). И четыре, больше, чем кто-либо, – в гостях: «Минаю» (4:1), «Черноморцу» (4:1), ЛНЗ (3:0) и «Оболони» (3:0).

По 6 крупных викторий отпраздновали «Динамо» и «Кривбасс». При этом киевляне стали рекордсменами сезона по числу домашних разгромов – 4, а также самой крупной победы чемпионата – 5:0 на своем поле с «Колосом».

Ни разу не выиграли с преимуществом в три мяча «Заря», «Ворскла», «Колос», «Металлист 1925», «Минай» и «Оболонь». Наибольшее количество крупных поражений потерпели «Минай» – 5, «Ворскла», «Металлист 1925» и «Оболонь» – по 4. А ни одного разгрома не испытали «Динамо», «Рух» и «Шахтер».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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OtsoCity
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OtsoCity
Дуже добре👍
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