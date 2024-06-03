«Я – человек конкретный». Поворознюк рассказал, отпустит ли коуча в Карпаты
Президент «Ингульца» готов рассмотреть предложение, если оно поступит
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал слухи, что главный тренер Владислав Лупашко может покинуть клуб и возглавить львовские «Карпаты».
– Александр Григорьевич, это правда, что «Карпаты» готовы выкупить Лупашко у «Ингульца»?
– Слухи такие есть, но ко мне еще никто из «Карпат» не обращался.
– А если обратятся, Вы готовы отпустить Лупашко в «Карпаты»?
– Я готов рассмотреть предложение, если оно поступит.
– В какую сумму Вы оцениваете компенсацию за Лупашко?
– Что сейчас говорит, если пока это только слухи? Будет конкретное предложение – будем обсуждать! Я – человек конкретный, поэтому буду говорить конкретику! Я не хочу обсуждать то, что баба на развозе сказала.
Ранее Владислав Лупашко также прокомментировал инсайд Игоря Бурбаса.
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