«Я – человек конкретный». Поворознюк рассказал, отпустит ли коуча в Карпаты

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал слухи, что главный тренер Владислав Лупашко может покинуть клуб и возглавить львовские «Карпаты».

– Александр Григорьевич, это правда, что «Карпаты» готовы выкупить Лупашко у «Ингульца»?

– Слухи такие есть, но ко мне еще никто из «Карпат» не обращался.

– А если обратятся, Вы готовы отпустить Лупашко в «Карпаты»?

– Я готов рассмотреть предложение, если оно поступит.

– В какую сумму Вы оцениваете компенсацию за Лупашко?

– Что сейчас говорит, если пока это только слухи? Будет конкретное предложение – будем обсуждать! Я – человек конкретный, поэтому буду говорить конкретику! Я не хочу обсуждать то, что баба на развозе сказала.

Ранее Владислав Лупашко также прокомментировал инсайд Игоря Бурбаса.