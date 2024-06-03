Дарио СРНА: «Григорчук – тренер не для Шахтера. И это комплимент»
Роман Григорчук вряд ли станет наставником Шахтера
Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна считает, что известный украинский тренер Роман Григорчук никогда не сможет стать настаником донецкой команды.
«Футбол Григорчука – прессинг, игра один в один. Для нас это самоубийство. Мы должны играть в свой футбол. Когда я говорю, что Григорчук – не тренер для «Шахтера», то это комплимент. Против его команды очень сложно играть, у него свое видение футбола, но нам оно не подходит».
«И, например, Гасперини, который в «Аталанте» играет плюс-минус как Григорчук, не может быть тренером «Барселоны». Это специфический футбол со своими игроками, а у нас другая команда».
«Роман Григорчук – хороший тренер, очень сильный. Но не для «Шахтера», — сказал Срна.
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