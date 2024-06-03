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  4. Дарио СРНА: «Григорчук – тренер не для Шахтера. И это комплимент»
Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 13:48 | Обновлено 03 июня 2024, 13:50
1178
0

Дарио СРНА: «Григорчук – тренер не для Шахтера. И это комплимент»

Роман Григорчук вряд ли станет наставником Шахтера

03 июня 2024, 13:48 | Обновлено 03 июня 2024, 13:50
1178
0
Дарио СРНА: «Григорчук – тренер не для Шахтера. И это комплимент»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна считает, что известный украинский тренер Роман Григорчук никогда не сможет стать настаником донецкой команды.

«Футбол Григорчука – прессинг, игра один в один. Для нас это самоубийство. Мы должны играть в свой футбол. Когда я говорю, что Григорчук – не тренер для «Шахтера», то это комплимент. Против его команды очень сложно играть, у него свое видение футбола, но нам оно не подходит».

«И, например, Гасперини, который в «Аталанте» играет плюс-минус как Григорчук, не может быть тренером «Барселоны». Это специфический футбол со своими игроками, а у нас другая команда».

«Роман Григорчук – хороший тренер, очень сильный. Но не для «Шахтера», — сказал Срна.

Не исключено, что Григорчук вскоре покинет «Черноморец».

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Шахтер Донецк Дарио Срна Черноморец Одесса Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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