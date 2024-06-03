Дарио СРНА: «Григорчук – тренер не для Шахтера. И это комплимент»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна считает, что известный украинский тренер Роман Григорчук никогда не сможет стать настаником донецкой команды.

«Футбол Григорчука – прессинг, игра один в один. Для нас это самоубийство. Мы должны играть в свой футбол. Когда я говорю, что Григорчук – не тренер для «Шахтера», то это комплимент. Против его команды очень сложно играть, у него свое видение футбола, но нам оно не подходит».

«И, например, Гасперини, который в «Аталанте» играет плюс-минус как Григорчук, не может быть тренером «Барселоны». Это специфический футбол со своими игроками, а у нас другая команда».

«Роман Григорчук – хороший тренер, очень сильный. Но не для «Шахтера», — сказал Срна.

Не исключено, что Григорчук вскоре покинет «Черноморец».