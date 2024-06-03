Александр РЫБКА: «Не верил, что второй раз подряд вылечу из УПЛ»

Вратарь киевской «Оболони» Александр Рыбка прокомментировал ничью с «Левым берегом» (1:1, 2:1 по сумме двух поединков) в ответном матче плей-офф за право участия в УПЛ 2024/25.

– Вы провели важнейший матч в этом сезоне. В каком компоненте игры вы были сильнее противника?

– Думаю, что игра была похожа на борьбу. Футбола было мало, а были единоборства на каждом кусочке футбольного поля. Мы готовились к такому футболу. Кто выиграет борьбу, тот и выигрывает матч. У нас было удаление на 51-й минуте встречи, потом мы пропустили гол. Однако удача была на нашей стороне. Хочу поблагодарить всех наших футболистов. На протяжении всего сезона они старались, бились, все выкладывались максимально в каждой игре. Думаю, что мы заслужили остаться в Премьер-лиге.

– Пару недель назад я общался с вашим капитаном Игорем Мединским и он сказал, что никто из игроков «Оболони» не убирает ногу в любом единоборстве.

– Так и есть. Это происходит не только в официальных играх, но и на тренировках. Хорошо, что мы имеем конкуренцию в составе. С тренировок все переносится и на матчи. Перед началом сезона было много скептиков, которые говорили, что мы не имеем шансов в УПЛ. Перед всеми ребятами я снимаю шляпу и всем спасибо. Футбольный год в родном клубе был классным.

– У тебя еще действует контракт с «Оболонью»?

– Нет, контракт уже заканчивается. Как будет дальше – увидим. Общение с руководством еще не было.

– При счете 1:0 в пользу «Левого берега» какие у тебя были мысли, ведь вы еще и в меньшинстве остались?

– Говорю честно – я не верил, что второй год подряд могу вылететь из Премьер-лиги. Год назад, вместе с ФК «Львов», мы вылетели из элитного дивизиона. Была вера в то, что мы забьем гол. В одном из эпизодов – мы дожали противника. Затем мы перестроились и стали играть в пятерых защитников. При счете 1:1 мы не дали ни одной возможности хозяевам создать остроту у моих ворот.

– Ваш форвард Краснопир заслуживает добрых слов?

– Игорь во всех матчах выкладывается по максимуму. Да, не так много мячей он забивает, но Краснопир – перспективный нападающий. При правильных открываниях он будет забивать еще больше. В целом хочу отметить и наш тренерский штаб, который провел качественные замены. Я поздравляю всех, кто причастен к ФК «Оболонь». Все ребята набрались опыта в этом сезоне. Следующий сезон, уверен, будет удачным для нашей команды.

– Теперь в Киеве есть новое дерби – Левый берег против Правого берега...

– Это прекрасно, что есть люди, которые вкладывают деньги в развитие футбола. Здесь прекрасные условия. Президент «Левого берега» Николай Лавренко все делает, чтобы здесь была конкурентоспособная команда. Желаю им через год играть в УПЛ.