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Чемпионат Европы
03 июня 2024, 13:29 |
363
0

Будет ли первая победа? Статистика сборной Украины в матчах против Германии

У команды пока не складываются матчи с Германией

03 июня 2024, 13:29 |
363
0
Будет ли первая победа? Статистика сборной Украины в матчах против Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Украины проведет контрольный матч против Германии в рамках подготовки к Евро-2024. Это встреча будет десятой между командами.

У национальной сборной Украины пока нет ни одной победы в истории противостояний с Германией: пять побед соперника и четыре ничейных результата.

При этом год назад в контрольном матче Украина вела в счете 3:1, но в конце встречи Германия сумела забить два гола и сравняла результат.

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сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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