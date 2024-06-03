Будет ли первая победа? Статистика сборной Украины в матчах против Германии

Сегодня сборная Украины проведет контрольный матч против Германии в рамках подготовки к Евро-2024. Это встреча будет десятой между командами.

У национальной сборной Украины пока нет ни одной победы в истории противостояний с Германией: пять побед соперника и четыре ничейных результата.

При этом год назад в контрольном матче Украина вела в счете 3:1, но в конце встречи Германия сумела забить два гола и сравняла результат.