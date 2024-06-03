Чемпионат Европы03 июня 2024, 13:29 |
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Будет ли первая победа? Статистика сборной Украины в матчах против Германии
У команды пока не складываются матчи с Германией
03 июня 2024, 13:29 |
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Сегодня сборная Украины проведет контрольный матч против Германии в рамках подготовки к Евро-2024. Это встреча будет десятой между командами.
У национальной сборной Украины пока нет ни одной победы в истории противостояний с Германией: пять побед соперника и четыре ничейных результата.
При этом год назад в контрольном матче Украина вела в счете 3:1, но в конце встречи Германия сумела забить два гола и сравняла результат.
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