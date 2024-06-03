Леонид БУРЯК: «В индивидуальном мастерстве Германия лучше Украины»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Леонид Буряк дал прогноз на товарищеский матч против Германии.

– Нынешняя сборная Германии сильно превосходит Украину или нет?

– Если говорить об индивидуальном мастерстве, то Германия выглядит немного лучше. Это серьезная команда, которая на Евро будет бороться за высокие места. Но у нас тоже есть футболисты, которые играют в серьезных клубах и чемпионатах: Зинченко, Мудрик, Миколенко, Забарный, Малиновский, Довбик, Цыганков, Лунин.

– Ваш прогноз на матч Германия – Украина?

– Конечно, фаворит – Германия, но Украина сейчас может играть со всеми командами. Будет сложно и Германии, и нам. У нас хорошая молодежь, которая проявила себя в Европе. Мы уже играли с Германией 3:3, то почему сегодня так не сыграть? Но надо стремиться к победе, которая принесет положительные эмоции. Во время войны, когда вся страна будет болеть за нашу сборную, нам эта победа важнее. Но у Германии стоят свои задачи. Они собрали суперкоманду, которая обыграла Францию и многие другие команды, их считают фаворитом, и немецкие болельщики не поймут, если они провалятся с Украиной.

Матч Германия – Украина состоится 3 июня в 21:45 по киевскому времени.