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Чемпионат Европы
03 июня 2024, 13:25 | Обновлено 03 июня 2024, 13:44
340
0

ПАВЛОВ: «Подопечные Реброва со всей серьезностью относятся к своей работе»

Известный тренер поздравил с днем ​​рождения Сергея Реброва

03 июня 2024, 13:25 | Обновлено 03 июня 2024, 13:44
340
0
ПАВЛОВ: «Подопечные Реброва со всей серьезностью относятся к своей работе»
ФК Ворскла. Николай Павлов

Известный украинский тренер Николай Павлов поздравил с днем рождения Сергея Реброва и поделился мыслями относительно товарищеского матча между Германией и Украиной.

- Сегодня сборная Украины сыграет первый из трех запланированных перед Евро-2024 товарищеских поединков - с Германией. Какие ваши мысли относительно этой встречи?

- Прежде всего хочу сказать, что сегодня, 3 июня, День рождения главного тренера нашей национальной команды Сергея Станиславовича Реброва, с чем его, используя такую возможность, очень хочу поздравить. Я уже отправил ему смс-сообщение, и получил от него ответ. Однако хочу поздравить именинника с юбилеем еще и публично, чтобы все могли его также поздравить и пожелать здоровья, терпения, воодушевления и удачи! И не только в сегодняшнем матче, но и на протяжении всей его карьеры - в частности, на грядущем чемпионате Европы.

Что касается самой игры с Германией, то я думаю, что тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым уже, видимо спланировали все три контрольные встречи перед стартом в континентальном первенстве. Они дадут возможность всем футболистам принять участие в этих играх (кроме Германии соперниками в спаррингах будут также Польша и Молдова - прим. ред.), чтобы проверить их готовность. Я очень рад, что в основной группе работают все до единого футболисты и все они здоровы. Это говорит о том, что подопечные Реброва со всей серьезностью относятся к своей работе, а тренеры - как клубных команд, так и сборной - доказали, что накануне старта европейского первенства все находятся в надлежащей форме. Это конкуренция, это хорошая готовность. Так что я считаю, что когда мы увидим стартовый состав на матч с немцами, сможем понимать, какие именно задачи ставятся тренерским штабом на игру. Тогда и можно будет делать определенные выводы.

Матч Германия – Украина состоится 3 июня в 21:45 по киевскому времени.

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Николай Павлов Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Германии по футболу Германия - Украина Евро-2024 товарищеские матчи инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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