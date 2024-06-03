ПАВЛОВ: «Подопечные Реброва со всей серьезностью относятся к своей работе»

Известный украинский тренер Николай Павлов поздравил с днем рождения Сергея Реброва и поделился мыслями относительно товарищеского матча между Германией и Украиной.

- Сегодня сборная Украины сыграет первый из трех запланированных перед Евро-2024 товарищеских поединков - с Германией. Какие ваши мысли относительно этой встречи?

- Прежде всего хочу сказать, что сегодня, 3 июня, День рождения главного тренера нашей национальной команды Сергея Станиславовича Реброва, с чем его, используя такую возможность, очень хочу поздравить. Я уже отправил ему смс-сообщение, и получил от него ответ. Однако хочу поздравить именинника с юбилеем еще и публично, чтобы все могли его также поздравить и пожелать здоровья, терпения, воодушевления и удачи! И не только в сегодняшнем матче, но и на протяжении всей его карьеры - в частности, на грядущем чемпионате Европы.

Что касается самой игры с Германией, то я думаю, что тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым уже, видимо спланировали все три контрольные встречи перед стартом в континентальном первенстве. Они дадут возможность всем футболистам принять участие в этих играх (кроме Германии соперниками в спаррингах будут также Польша и Молдова - прим. ред.), чтобы проверить их готовность. Я очень рад, что в основной группе работают все до единого футболисты и все они здоровы. Это говорит о том, что подопечные Реброва со всей серьезностью относятся к своей работе, а тренеры - как клубных команд, так и сборной - доказали, что накануне старта европейского первенства все находятся в надлежащей форме. Это конкуренция, это хорошая готовность. Так что я считаю, что когда мы увидим стартовый состав на матч с немцами, сможем понимать, какие именно задачи ставятся тренерским штабом на игру. Тогда и можно будет делать определенные выводы.

Матч Германия – Украина состоится 3 июня в 21:45 по киевскому времени.