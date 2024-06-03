Маркевич прокомментировал слухи о своем уходе из Карпат

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал инсайд Игоря Бурбаса о своем уходе из львовского клуба.

– Можете прокомментировать информацию, что Вы якобы поставили ультиматум руководству «Карпат» относительно трансферов?

– Никому я никаких ультиматумов не ставил. Откуда Вы это взяли?

– Игорь Бурбас сообщил.

– Я не разговаривал с ним.

– А вообще стоит ли под вопросом Ваше трудоустройство в «Карпатах»? Потому что была подана информация, что Вы якобы можете уйти.

– Откуда эта информация?

– Игорь Бурбас в своем блоге...

– Я вам говорю – я не говорил с Игорем Бурбасом.

– То есть, в «Карпатах» Вы остаетесь?

– Да, пока остаюсь.

«Карпаты» под руководством Мирона Маркевича завершили сезон 2023/24 на 2-м месте Первой лиги, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.