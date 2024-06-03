Маркевич прокомментировал слухи о своем уходе из Карпат
Главный тренер львовян пока остается на должности
Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал инсайд Игоря Бурбаса о своем уходе из львовского клуба.
– Можете прокомментировать информацию, что Вы якобы поставили ультиматум руководству «Карпат» относительно трансферов?
– Никому я никаких ультиматумов не ставил. Откуда Вы это взяли?
– Игорь Бурбас сообщил.
– Я не разговаривал с ним.
– А вообще стоит ли под вопросом Ваше трудоустройство в «Карпатах»? Потому что была подана информация, что Вы якобы можете уйти.
– Откуда эта информация?
– Игорь Бурбас в своем блоге...
– Я вам говорю – я не говорил с Игорем Бурбасом.
– То есть, в «Карпатах» Вы остаетесь?
– Да, пока остаюсь.
«Карпаты» под руководством Мирона Маркевича завершили сезон 2023/24 на 2-м месте Первой лиги, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.
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