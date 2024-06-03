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  4. Маркевич прокомментировал слухи о своем уходе из Карпат
Украина. Первая лига
03 июня 2024, 13:15 |
2478
1

Маркевич прокомментировал слухи о своем уходе из Карпат

Главный тренер львовян пока остается на должности

03 июня 2024, 13:15 |
2478
1
Маркевич прокомментировал слухи о своем уходе из Карпат
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал инсайд Игоря Бурбаса о своем уходе из львовского клуба.

– Можете прокомментировать информацию, что Вы якобы поставили ультиматум руководству «Карпат» относительно трансферов?

– Никому я никаких ультиматумов не ставил. Откуда Вы это взяли?

– Игорь Бурбас сообщил.

– Я не разговаривал с ним.

– А вообще стоит ли под вопросом Ваше трудоустройство в «Карпатах»? Потому что была подана информация, что Вы якобы можете уйти.

– Откуда эта информация?

– Игорь Бурбас в своем блоге...

– Я вам говорю – я не говорил с Игорем Бурбасом.

– То есть, в «Карпатах» Вы остаетесь?

– Да, пока остаюсь.

«Карпаты» под руководством Мирона Маркевича завершили сезон 2023/24 на 2-м месте Первой лиги, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас отставка
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Gargantua
он еще компенсацию за разрыв контракта возьмет, что ж тут не ясного
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