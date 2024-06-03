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  4. ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Германии
Чемпионат Европы
03 июня 2024, 12:20 |
1000
0

ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Германии

Бундестим также определилась с комплектом на товарищеский матч

03 июня 2024, 12:20 |
1000
0
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Германии
УАФ

В понедельник, 3 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины. Игра пройдет в Нюрнберге и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команды уже показали, в каких формах проведут этот спарринг. Сборная Украины выйдет на поле в синем комплекте, который является для команды выездным. Бундестим использует домашний белый комплект.

Ранее главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на товарищеский матч против национальной команды Германии.

ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Германии

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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