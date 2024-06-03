ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Германии
Бундестим также определилась с комплектом на товарищеский матч
В понедельник, 3 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины. Игра пройдет в Нюрнберге и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Команды уже показали, в каких формах проведут этот спарринг. Сборная Украины выйдет на поле в синем комплекте, который является для команды выездным. Бундестим использует домашний белый комплект.
Ранее главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на товарищеский матч против национальной команды Германии.
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Германии
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