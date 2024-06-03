В понедельник, 3 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины. Игра пройдет в Нюрнберге и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команды уже показали, в каких формах проведут этот спарринг. Сборная Украины выйдет на поле в синем комплекте, который является для команды выездным. Бундестим использует домашний белый комплект.

Ранее главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на товарищеский матч против национальной команды Германии.

ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Германии