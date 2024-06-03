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  4. Йожеф САБО: «По именам Украина не уступает Германии»
Чемпионат Европы
03 июня 2024, 12:13 |
539
0

Йожеф САБО: «По именам Украина не уступает Германии»

Бывший главный тренер сборной дал прогноз на ближайший товарищеский матч

03 июня 2024, 12:13 |
539
0
Йожеф САБО: «По именам Украина не уступает Германии»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо дал прогноз на товарищеский матч против Германии.

– Нынешняя сборная Германии сильно превосходит Украину или нет?

– Это уже не та Германия, что была раньше. Нет у них той мощи и дисциплины! Даже смены тренеров им не помогают, да и топовых игроков не так много. А у нас неплохая сборная, многие наши футболисты выступают в топ-чемпионатах. По именам мы не уступаем, а, возможно, даже превосходим немцев.

– Ваш прогноз на матч Германия – Украина?

– Сборная Украины будет играть в футбол. Такого не будет, как против Шахтера в чемпионате Украины, когда все команды стоят возле своей штрафной и отбиваются, надеясь на одинокие контратаки. Думаю, Украина и Германия распишут боевую ничью – 1:1 или 2:2.

Матч Германия – Украина состоится 3 июня в 21:45 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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