Йожеф САБО: «По именам Украина не уступает Германии»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо дал прогноз на товарищеский матч против Германии.

– Нынешняя сборная Германии сильно превосходит Украину или нет?

– Это уже не та Германия, что была раньше. Нет у них той мощи и дисциплины! Даже смены тренеров им не помогают, да и топовых игроков не так много. А у нас неплохая сборная, многие наши футболисты выступают в топ-чемпионатах. По именам мы не уступаем, а, возможно, даже превосходим немцев.

– Ваш прогноз на матч Германия – Украина?

– Сборная Украины будет играть в футбол. Такого не будет, как против Шахтера в чемпионате Украины, когда все команды стоят возле своей штрафной и отбиваются, надеясь на одинокие контратаки. Думаю, Украина и Германия распишут боевую ничью – 1:1 или 2:2.

Матч Германия – Украина состоится 3 июня в 21:45 по киевскому времени.