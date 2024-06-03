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Молодежные турниры
03 июня 2024, 11:43 | Обновлено 03 июня 2024, 11:49
97
0

Индонезия – Украина. Турнир в Марселе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 4 июня в 19:00 видеотрансляцию матча турнира молодежных команд во Франции

03 июня 2024, 11:43 | Обновлено 03 июня 2024, 11:49
97
0
Индонезия – Украина. Турнир в Марселе. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ. Руслан Ротань

Во вторник, 4 июня, в 19:00 состоится матч между сборными Индонезии и Украины в рамках турнира молодежных команд U-23 Tournoi Maurice Revello.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют в Марселе (Франция).

Участие в турнире Tournoi Maurice Revello является для украинской олимпийской команды этапом подготовки к Олимпиаде 2024 в Париже. На групповой стадии соревнований украинцы под руководством Руслана Ротаня также померятся силами со сборными Италии (06.06), Панамы (08.06) и Японии (10.06). В другой группе отношения будут выяснять Кот-д’Ивуар, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия и Франция.

Видеотрансляцию матча Индонезия – Украина проводит YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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