Леонид БУРЯК: «Зинченко выпал из основы Арсенала, ему нужно набирать»

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился мыслями о национальной команде накануне товарищеского матча против Германии.

– Первый матч во главе сборной Украины Ребров провел год назад как раз против Германии. Та игра завершилась со счетом 3:3. Ждать ли нам такой голевой феерии завтра?

– Лучше бы мы сначала играли с Польшей, а потом с Германией. Бундестим – это очень серьезная команда, которая тестирует футболистов и их готовность. Я с интересом буду смотреть эту игру. Посмотрим, в каком состоянии подойдут футболисты к игре после окончания сезона. Думаю, игра будет интересная.

– Как Вы думаете, состав, который Ребров выпустит на Германию, будет показательным для Евро?

– Нет. Сборные Украины и Германии будут играть не в оптимальных составах. В обеих командах есть футболисты, которые восстанавливаются после травм и болезней. Тем более, недавно был финал Лиги чемпионов, думаю, игроки «Реала» и «Боруссии» Дортмунд не доедут на этот матч.

– Какие ожидаете сюрпризы в составе сборной Украины?

– Состав против Германии будет экспериментальным, поэтому трудно что-то предсказать. Зинченко? Он – лидер сборной, но в последнее время выпал из основы «Арсенала», поэтому ему надо набирать. Но Ребров в нем заинтересован. В составах своих клубов стабильно не играл не только Зинченко, но и Мудрик, Малиновский. Это ключевые игроки нашей сборной и их заменить очень сложно. Поэтому будем надеяться, что они подойдут к матчам Евро в оптимальной форме.

Матч Германия – Украина состоится 3 июня в 21:45 по киевскому времени.