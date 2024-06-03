Президент Оболони: «Так называемые эксперты прочили нам 16-е место»

Президент киевской «Оболони» Александр Слободян прокомментировал ничью с «Левым берегом» (1:1, 2:1 по сумме двух поединков) в ответном матче плей-офф за право участия в УПЛ 2024/25.

– Сейчас Вы только что из раздевалки команды. Какие там царят эмоции? Что вы говорили команде?

– Эмоции, конечно, хорошие. Ребята веселые, рады все. Задачу выполнили, сохранили место в УПЛ. Думаю, все мы как команда стали сильнее, чем год назад, когда пришли в УПЛ. Думаю, сделаем определенные выводы и пойдем дальше, будем ставить более высокие задачи.

– Пришлось вам понервничать во время 1-го переходного матча, сегодня на трибуне?

– Конечно. Немного захрипел. Поддерживал команду и не совсем был доволен судейством. Ну, что сделаешь. Главное – что результата достигли.

– Вы говорите о моменте с удалением?

– С удалением – в том числе. Слишком много было неоправданных свистков в нашу сторону.

– Когда команда в прошлом году выходила в УПЛ, ожидали, что в конце сезона снова будете бороться за выживание? И что, по вашему мнению, к этому привело?

– Так называемые эксперты, многие из них, пророчили нам 16-е место, то есть безоговорочное – с таким составом и тому подобное. А я уверен был в своих ребятах, своих тренерах.

– Собственно, по составу. Как думаете, насколько его надо усиливать на следующий сезон и надо ли?

– Будем усиливать, я думаю, точечно. Потому что у нас есть достаточно хорошие футболисты, и я думаю, что они имеют потенциал для роста.

– Относительно Валерия Иващенко. Насколько довольны его работой?

– Я думаю, что у нас еще достаточно молодые тренеры и они также приобретают опыт, приобретают профессиональное мастерство в том числе.

Регулярный чемпионат «Оболонь» завершила на 13-м месте в турнирной таблице, после чего в стыковых матчах с «Левым берегом» сохранила прописку в УПЛ.