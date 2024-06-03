Защитник Черноморца сравнил работу Ротаня с работой Унаи Мельгосы

Защитник Владимир Салюк, который защищает цвета одесского «Черноморца», высказал мнение о различиях в работе главного тренера олимпийской сборной Украины Руслана Ротаня и бывшего наставника молодежной команды страны Унаи Мельгосы.

«Да, разница в подходах есть. Думаю для перестройки понадобится немного времени, но это не критично, поскольку основные методы тренировочного процесса Руслана Ротаня я успел усвоить с молодежного Евро-2023», » рассказал Салюк.

Как известно, 4 июня олимпийская сборная Украины матчем с командой Индонезии в Тулоне (Франция) возьмет старт в турнире молодежных коллективов.