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Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 11:26 | Обновлено 03 июня 2024, 11:31
96
0

Защитник Черноморца сравнил работу Ротаня с работой Унаи Мельгосы

Салюк оценил предыдущего и нынешнего тренеров молодежной команды Украины

03 июня 2024, 11:26 | Обновлено 03 июня 2024, 11:31
96
0
Защитник Черноморца сравнил работу Ротаня с работой Унаи Мельгосы
ФК Черноморец Одесса. Владимир Салюк

Защитник Владимир Салюк, который защищает цвета одесского «Черноморца», высказал мнение о различиях в работе главного тренера олимпийской сборной Украины Руслана Ротаня и бывшего наставника молодежной команды страны Унаи Мельгосы.

«Да, разница в подходах есть. Думаю для перестройки понадобится немного времени, но это не критично, поскольку основные методы тренировочного процесса Руслана Ротаня я успел усвоить с молодежного Евро-2023», » рассказал Салюк.

Как известно, 4 июня олимпийская сборная Украины матчем с командой Индонезии в Тулоне (Франция) возьмет старт в турнире молодежных коллективов.

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Владимир Салюк сборная Украины по футболу U-23 Руслан Ротань Унаи Мельгоса
Юрій Остроумов Источник: ФК Черноморец
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