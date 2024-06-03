Без Миколенко. Известна заявка сборной Украины на игру против Германии

В понедельник, 3 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины. Игра пройдет в Нюрнберге и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже объявил заявку на этот поединок. В нее попали 24 футболиста.

Интересно, что в заявке отсутствуют всего 2 игрока: вратарь Андрей Лунин и защитник Виталий Миколенко. Первый еще не приехал в лагерь национальной команды из-за участия и празднования победы в финале Лиги чемпионов, а второй продолжает восстанавливаться после травмы.

ФОТО. Заявка сборной Украины на игру против Германии