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Чемпионат Европы
03 июня 2024, 10:28 | Обновлено 03 июня 2024, 10:29
2092
2

Без Миколенко. Известна заявка сборной Украины на игру против Германии

Сергей Ребров выбрал 24 футболиста

03 июня 2024, 10:28 | Обновлено 03 июня 2024, 10:29
2092
2
Без Миколенко. Известна заявка сборной Украины на игру против Германии
УАФ

В понедельник, 3 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины. Игра пройдет в Нюрнберге и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже объявил заявку на этот поединок. В нее попали 24 футболиста.

Интересно, что в заявке отсутствуют всего 2 игрока: вратарь Андрей Лунин и защитник Виталий Миколенко. Первый еще не приехал в лагерь национальной команды из-за участия и празднования победы в финале Лиги чемпионов, а второй продолжает восстанавливаться после травмы.

ФОТО. Заявка сборной Украины на игру против Германии

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Сергей Ребров товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина заявки Виталий Миколенко Андрей Лунин
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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New Zealander
Думаю Михайліченко зможе достойно замінити Миколенка в цьому матчі. Він зараз феєрить за Полісся 
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0
TarasTaras94
Очікування, але на наступні вже має бути 
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