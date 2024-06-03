Без Миколенко. Известна заявка сборной Украины на игру против Германии
Сергей Ребров выбрал 24 футболиста
В понедельник, 3 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины. Игра пройдет в Нюрнберге и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже объявил заявку на этот поединок. В нее попали 24 футболиста.
Интересно, что в заявке отсутствуют всего 2 игрока: вратарь Андрей Лунин и защитник Виталий Миколенко. Первый еще не приехал в лагерь национальной команды из-за участия и празднования победы в финале Лиги чемпионов, а второй продолжает восстанавливаться после травмы.
ФОТО. Заявка сборной Украины на игру против Германии
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