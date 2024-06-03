Йожеф САБО: «Я не уверен, что Зинченко будет основным в сборной Украины»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о национальной команде накануне товарищеского матча против Германии:

– Первый матч во главе сборной Украины Ребров провел год назад как раз против Германии. Та игра завершилась со счетом 3:3. Ждать ли нам такой голевой феерии завтра?

– Я помню тот матч. Мне даже порой казалось, что команды между собой договорились. Ну, не могут сильные команды так играть и пропускать такие голы. Завтра будет совсем другая игра, команды готовятся к Евро и тренерам нужно просмотреть футболистов, кто в каком состоянии. Мы увидим серьезную подготовку к чемпионату Европы.

– Как Вы думаете, состав, который Ребров выпустит на Германию, будет показательным для Евро?

– Не думаю. Против Германии Ребров поставит не всех основных. У него уже есть основа, которую он наигрывал в отборе, и в этом матче он посмотрит на некоторых других футболистов. Возможно, с первых минут выйдет основа, а во втором тайме будут замены. Это обязательно. В воротах сыграет Трубин, потому что Лунин болел и принял участие в финале Лиги чемпионов, пусть и в запасе. Но на Евро основным будет Лунин. Трубин – хороший вратарь, но Лунин – лучший.

– Какие ожидаете сюрпризы в составе сборной Украины?

– Меня очень часто спрашивают о Зинченко. Он хороший, техничный футболист, но без отбора, мало бьет по воротам и не забивной! Поэтому он сейчас и не играет в «Арсенале», Артета понял, что допустил ошибку, подписав Зинченко. Где он будет в новом сезоне пока непонятно. Я даже не уверен, что Зинченко будет основным в сборной Украины. У нас средняя линия и без него неплохая. Мудрик обязательно будет играть, его научили в «Челси» отходить назад и отбирать. Он уже совсем по-другому играет, а не так, как в «Шахтере».

Судакова в любом случае надо ставить, он сейчас раскрылся. Малиновский – хороший футболист с прекрасным ударом, работоспособный. Но он тоже не всегда играет. Ну и Бражко должен играть, в чемпионате Украины он сейчас самый сильный игрок.

Справа больше шансов выйти у Цыганкова, он стабильно играет в «Жироне». Но Ярмоленко тоже рано списывать со счетов. Да и Гуцуляк мне импонирует, но, чтобы высоко летать и стать топом, ему надо прибавить в работоспособности.

С первых минут точно выйдет Довбик, а во втором тайме Ребров его заменит на Яремчука или Ваната. Довбик сейчас лучший игрок сборной Украины, он забивной, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Вокруг него сейчас много шума-гама.

Матч Германия – Украина состоится 3 июня в 21:45 по киевскому времени.