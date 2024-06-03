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  4. Йожеф САБО: «Я не уверен, что Зинченко будет основным в сборной Украины»
Чемпионат Европы
03 июня 2024, 10:36 | Обновлено 03 июня 2024, 11:51
1074
9

Йожеф САБО: «Я не уверен, что Зинченко будет основным в сборной Украины»

Бывший тренер национальной команды поделился мыслями о «сине-желтых»

03 июня 2024, 10:36 | Обновлено 03 июня 2024, 11:51
1074
9
Йожеф САБО: «Я не уверен, что Зинченко будет основным в сборной Украины»
УАФ. Александр Зинченко

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о национальной команде накануне товарищеского матча против Германии:

– Первый матч во главе сборной Украины Ребров провел год назад как раз против Германии. Та игра завершилась со счетом 3:3. Ждать ли нам такой голевой феерии завтра?

– Я помню тот матч. Мне даже порой казалось, что команды между собой договорились. Ну, не могут сильные команды так играть и пропускать такие голы. Завтра будет совсем другая игра, команды готовятся к Евро и тренерам нужно просмотреть футболистов, кто в каком состоянии. Мы увидим серьезную подготовку к чемпионату Европы.

– Как Вы думаете, состав, который Ребров выпустит на Германию, будет показательным для Евро?

– Не думаю. Против Германии Ребров поставит не всех основных. У него уже есть основа, которую он наигрывал в отборе, и в этом матче он посмотрит на некоторых других футболистов. Возможно, с первых минут выйдет основа, а во втором тайме будут замены. Это обязательно. В воротах сыграет Трубин, потому что Лунин болел и принял участие в финале Лиги чемпионов, пусть и в запасе. Но на Евро основным будет Лунин. Трубин – хороший вратарь, но Лунин – лучший.

– Какие ожидаете сюрпризы в составе сборной Украины?

– Меня очень часто спрашивают о Зинченко. Он хороший, техничный футболист, но без отбора, мало бьет по воротам и не забивной! Поэтому он сейчас и не играет в «Арсенале», Артета понял, что допустил ошибку, подписав Зинченко. Где он будет в новом сезоне пока непонятно. Я даже не уверен, что Зинченко будет основным в сборной Украины. У нас средняя линия и без него неплохая. Мудрик обязательно будет играть, его научили в «Челси» отходить назад и отбирать. Он уже совсем по-другому играет, а не так, как в «Шахтере».

Судакова в любом случае надо ставить, он сейчас раскрылся. Малиновский – хороший футболист с прекрасным ударом, работоспособный. Но он тоже не всегда играет. Ну и Бражко должен играть, в чемпионате Украины он сейчас самый сильный игрок.

Справа больше шансов выйти у Цыганкова, он стабильно играет в «Жироне». Но Ярмоленко тоже рано списывать со счетов. Да и Гуцуляк мне импонирует, но, чтобы высоко летать и стать топом, ему надо прибавить в работоспособности.

С первых минут точно выйдет Довбик, а во втором тайме Ребров его заменит на Яремчука или Ваната. Довбик сейчас лучший игрок сборной Украины, он забивной, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Вокруг него сейчас много шума-гама.

Матч Германия – Украина состоится 3 июня в 21:45 по киевскому времени.

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сборная Украины по футболу сборная Германии по футболу товарищеские матчи Евро-2024 Йожеф Сабо Александр Зинченко Анатолий Трубин Андрей Лунин Сергей Ребров Георгий Судаков Руслан Малиновский Владимир Бражко Виктор Цыганков Андрей Ярмоленко Алексей Гуцуляк Артем Довбик Роман Яремчук Владислав Ванат Михаил Мудрик Германия - Украина
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 9
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turist86
"Та й Гуцуляк мені імпонує".
Скажіть хтось діду, що Гуцуляк не потрапив у заявку на Євро
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0
Harun Bakircioğlu
— Как вам игра Зинченко? Некоторые критиковали его...
— Есть такие «знатоки» футбола. Однако такой игрок, как Зинченко, очень необходим команде. Он видит поле, очень техничный. Через него и строится атака. 
----
Это то, что ЙоЙо говорил про Зинченко в сентябре 2023.
А сейчас диаметрально противоположное - не нужен, средняя линия и без него норм, Артета совершил ошибку, подписав его, не знаю, где будет в следующем сезоне.
Вот такие эксперты.
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0
kadaad
Сейчас Зинченко в сборной делать нечего. По уровню мастерства и игры он однозначно уступает Шапаренко.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Nick.Grabowski
Зінченко сильно виріс завдяки співпраці з Гвардіолою.
Якщо не буде випендрюватися, а скромно та самовіддано працювати на команду, то буде від нього користь.
Імхо, проблема збірної України - це дірявий та безвідповідальний захист. Всі інші ланки - це досвідчені професіонали, які вже мають певний рівень.  
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0
Умник
Судакова надо ставить обязательно он раскрылся))))).
А Шапаренко закрылся
Малиновский потому что удар есть))))
Та пофиг на то какие у него показатели))))
Дед зажигает красава
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-1
GloryUkraine
 Зіна ніколи креативним і не був. У Гвардіоли та Артети він захисник. 
Ответить
-1
Fred1
А хто буде лідером ? Тупі судаки та мудаки ?
Ответить
-2
zelc006
Да, уж... З перед є кому грати.... Позаду суцільні  прогалини... Нема стовпа, якісь дітлахи..
Ответить
-2
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