Йожеф САБО: «Я не уверен, что Зинченко будет основным в сборной Украины»
Бывший тренер национальной команды поделился мыслями о «сине-желтых»
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о национальной команде накануне товарищеского матча против Германии:
– Первый матч во главе сборной Украины Ребров провел год назад как раз против Германии. Та игра завершилась со счетом 3:3. Ждать ли нам такой голевой феерии завтра?
– Я помню тот матч. Мне даже порой казалось, что команды между собой договорились. Ну, не могут сильные команды так играть и пропускать такие голы. Завтра будет совсем другая игра, команды готовятся к Евро и тренерам нужно просмотреть футболистов, кто в каком состоянии. Мы увидим серьезную подготовку к чемпионату Европы.
– Как Вы думаете, состав, который Ребров выпустит на Германию, будет показательным для Евро?
– Не думаю. Против Германии Ребров поставит не всех основных. У него уже есть основа, которую он наигрывал в отборе, и в этом матче он посмотрит на некоторых других футболистов. Возможно, с первых минут выйдет основа, а во втором тайме будут замены. Это обязательно. В воротах сыграет Трубин, потому что Лунин болел и принял участие в финале Лиги чемпионов, пусть и в запасе. Но на Евро основным будет Лунин. Трубин – хороший вратарь, но Лунин – лучший.
– Какие ожидаете сюрпризы в составе сборной Украины?
– Меня очень часто спрашивают о Зинченко. Он хороший, техничный футболист, но без отбора, мало бьет по воротам и не забивной! Поэтому он сейчас и не играет в «Арсенале», Артета понял, что допустил ошибку, подписав Зинченко. Где он будет в новом сезоне пока непонятно. Я даже не уверен, что Зинченко будет основным в сборной Украины. У нас средняя линия и без него неплохая. Мудрик обязательно будет играть, его научили в «Челси» отходить назад и отбирать. Он уже совсем по-другому играет, а не так, как в «Шахтере».
Судакова в любом случае надо ставить, он сейчас раскрылся. Малиновский – хороший футболист с прекрасным ударом, работоспособный. Но он тоже не всегда играет. Ну и Бражко должен играть, в чемпионате Украины он сейчас самый сильный игрок.
Справа больше шансов выйти у Цыганкова, он стабильно играет в «Жироне». Но Ярмоленко тоже рано списывать со счетов. Да и Гуцуляк мне импонирует, но, чтобы высоко летать и стать топом, ему надо прибавить в работоспособности.
С первых минут точно выйдет Довбик, а во втором тайме Ребров его заменит на Яремчука или Ваната. Довбик сейчас лучший игрок сборной Украины, он забивной, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Вокруг него сейчас много шума-гама.
Матч Германия – Украина состоится 3 июня в 21:45 по киевскому времени.
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— Есть такие «знатоки» футбола. Однако такой игрок, как Зинченко, очень необходим команде. Он видит поле, очень техничный. Через него и строится атака.
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Это то, что ЙоЙо говорил про Зинченко в сентябре 2023.
А сейчас диаметрально противоположное - не нужен, средняя линия и без него норм, Артета совершил ошибку, подписав его, не знаю, где будет в следующем сезоне.
Вот такие эксперты.
Якщо не буде випендрюватися, а скромно та самовіддано працювати на команду, то буде від нього користь.
Імхо, проблема збірної України - це дірявий та безвідповідальний захист. Всі інші ланки - це досвідчені професіонали, які вже мають певний рівень.
А Шапаренко закрылся
Малиновский потому что удар есть))))
Та пофиг на то какие у него показатели))))
Дед зажигает красава