Сыграют против Довбика, Цыганкова и Лунина. Определились 2 новичка Ла Лиги
Повышения в классе добились «Леганес» и «Вальядолид»
В Сегунде (второй дивизион чемпионата Испании) сыграны матчи заключительного, 42-го по счету, тура регулярной кампании сезона-2023/2024.
Первое место, набрав 74 очка, занял клуб «Леганес». Вторым финишировал «Вальядолид», имеющий 72 пункта. Оба клуба стали обладателя прямых путевок в высший эшелон испанского футбола – Ла Лигу.
Третью путевку разыграют клубы, которые финишировали с 3-го по 6-ю позиции. Это «Эйбар», «Эспаньол», «Спортинг» Хихон и «Реал Овьедо». 8 и 9 июня, а также 12 и 13-го числа в полуфиналах стыкового турнира отношения выяснят «Реал Овьедо» и «Эйбар», а также «Спортинг» Хихон и «Эспаньол». 16 и 23 июня будут сыграны две финальные встречи.
Напомним, по итогам сезона-2023/2024 Ла Лигу покинули «Кадис», «Альмерия» и «Гранада».
Итоговая таблица Сегунды
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