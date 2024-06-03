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  4. Сыграют против Довбика, Цыганкова и Лунина. Определились 2 новичка Ла Лиги
Испания
03 июня 2024, 10:00 |
424
0

Сыграют против Довбика, Цыганкова и Лунина. Определились 2 новичка Ла Лиги

Повышения в классе добились «Леганес» и «Вальядолид»

03 июня 2024, 10:00 |
424
0
Сыграют против Довбика, Цыганкова и Лунина. Определились 2 новичка Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Радость игроков Легангеса

В Сегунде (второй дивизион чемпионата Испании) сыграны матчи заключительного, 42-го по счету, тура регулярной кампании сезона-2023/2024.

Первое место, набрав 74 очка, занял клуб «Леганес». Вторым финишировал «Вальядолид», имеющий 72 пункта. Оба клуба стали обладателя прямых путевок в высший эшелон испанского футбола – Ла Лигу.

Третью путевку разыграют клубы, которые финишировали с 3-го по 6-ю позиции. Это «Эйбар», «Эспаньол», «Спортинг» Хихон и «Реал Овьедо». 8 и 9 июня, а также 12 и 13-го числа в полуфиналах стыкового турнира отношения выяснят «Реал Овьедо» и «Эйбар», а также «Спортинг» Хихон и «Эспаньол». 16 и 23 июня будут сыграны две финальные встречи.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 Ла Лигу покинули «Кадис», «Альмерия» и «Гранада».

Итоговая таблица Сегунды

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чемпионат Испании по футболу Леганес Вальядолид Ла Лига Сегунда
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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