Игроки клубов Бундеслиги выбрали главного неудачника сезона среди тренеров

Футболисты, которые в сезоне-2023/2024 защищали цвета клубов чемпионата Германии, выбрали главного неудачника прошедшей кампании среди тренеров.

Рейтинг опроса, который провело издание Kicker, возглавил Ненад Бьелица, работавший с «Унионом Берлин». Среди 227 футболистов, которые участвовали в плебисците, он набрал 18,1%.

Второе место занял Нико Ковач из «Вольфсбурга» (16,7%), а третье – Томас Тухель из «Баварии» (16,3%).

Напомним, чемпионом Германии сезона-2023/2024 стал «Байер», который в топ-3 опередил «Штутгарт» и «Баварию» - чемпиона 11 предыдущих сезонов. Бундеслигу покинули «Кельн» и «Дармштадт». «Унион Берлин» финишировал 15-м, а «Вольфсбург» занял 12-ю позицию.