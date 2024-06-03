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Германия
03 июня 2024, 09:42 |
350
0

Игроки клубов Бундеслиги выбрали главного неудачника сезона среди тренеров

Победил не Тухель из «Баварии», а Бьелица из «Униона»

03 июня 2024, 09:42 |
350
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Игроки клубов Бундеслиги выбрали главного неудачника сезона среди тренеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Ненад Бьелица

Футболисты, которые в сезоне-2023/2024 защищали цвета клубов чемпионата Германии, выбрали главного неудачника прошедшей кампании среди тренеров.

Рейтинг опроса, который провело издание Kicker, возглавил Ненад Бьелица, работавший с «Унионом Берлин». Среди 227 футболистов, которые участвовали в плебисците, он набрал 18,1%.

Второе место занял Нико Ковач из «Вольфсбурга» (16,7%), а третье – Томас Тухель из «Баварии» (16,3%).

Напомним, чемпионом Германии сезона-2023/2024 стал «Байер», который в топ-3 опередил «Штутгарт» и «Баварию» - чемпиона 11 предыдущих сезонов. Бундеслигу покинули «Кельн» и «Дармштадт». «Унион Берлин» финишировал 15-м, а «Вольфсбург» занял 12-ю позицию.

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чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига Томас Тухель Ненад Бьелица Нико Ковач
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
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