За 2 игры 13 голов. Бреда и Эксельсиор разыграли путевку в Эредивизи
Роттердамский клуб был близок к невероятному камбэку
2 июня состоялся второй матч финала плей-офф за право играть в сильнейшем дивизионе Нидерландов.
В первом матче «Бреда» на своем поле уверенно одолела «Эксельсиор» (6:2). Казалось, что все уже решено.
Роттердамский клуб думал иначе. После первого тайма они вели в три мяча, а в начале второго тайма сделали нужную разницу, но затем гости забили. «Эксельсиор» старался, но на большее сил у футболистов не хватило. «Бреда» выходит в Эредивизи.
Чемпионат Нидерландов. Переходной плей-офф. Финал. Второй матч, 28 мая.
Эксельсиор – Бреда – 4:1 (первый матч – 2:6)
Голы: Паррот (20, 35, 50), Кемпер (42, автогол) – Старинг (58)
Сетка плей-офф
De laatste post van vandaag..— NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) June 2, 2024
Tot morgen! 🫶#NACpraat #excNAC` pic.twitter.com/kgFRTyyquB
🗣️ Kemper heeft gesproken…#NACpraat pic.twitter.com/pJI1f1wW5i— NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) June 2, 2024
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