За 2 игры 13 голов. Бреда и Эксельсиор разыграли путевку в Эредивизи

2 июня состоялся второй матч финала плей-офф за право играть в сильнейшем дивизионе Нидерландов.

В первом матче «Бреда» на своем поле уверенно одолела «Эксельсиор» (6:2). Казалось, что все уже решено.

Роттердамский клуб думал иначе. После первого тайма они вели в три мяча, а в начале второго тайма сделали нужную разницу, но затем гости забили. «Эксельсиор» старался, но на большее сил у футболистов не хватило. «Бреда» выходит в Эредивизи.

Чемпионат Нидерландов. Переходной плей-офф. Финал. Второй матч, 28 мая.

Эксельсиор – Бреда – 4:1 (первый матч – 2:6)

Голы: Паррот (20, 35, 50), Кемпер (42, автогол) – Старинг (58)

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