Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. За 2 игры 13 голов. Бреда и Эксельсиор разыграли путевку в Эредивизи
Нидерланды
03 июня 2024, 07:55 | Обновлено 03 июня 2024, 07:58
238
0

За 2 игры 13 голов. Бреда и Эксельсиор разыграли путевку в Эредивизи

Роттердамский клуб был близок к невероятному камбэку

03 июня 2024, 07:55 | Обновлено 03 июня 2024, 07:58
238
0
За 2 игры 13 голов. Бреда и Эксельсиор разыграли путевку в Эредивизи
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июня состоялся второй матч финала плей-офф за право играть в сильнейшем дивизионе Нидерландов.

В первом матче «Бреда» на своем поле уверенно одолела «Эксельсиор» (6:2). Казалось, что все уже решено.

Роттердамский клуб думал иначе. После первого тайма они вели в три мяча, а в начале второго тайма сделали нужную разницу, но затем гости забили. «Эксельсиор» старался, но на большее сил у футболистов не хватило. «Бреда» выходит в Эредивизи.

Чемпионат Нидерландов. Переходной плей-офф. Финал. Второй матч, 28 мая.

Эксельсиор – Бреда – 4:1 (первый матч – 2:6)

Голы: Паррот (20, 35, 50), Кемпер (42, автогол) – Старинг (58)

Сетка плей-офф

По теме:
Венеция в упорной борьбе выборола последнюю путевку в Серию А
Наставник Левого Берега рассказал, чего не хватило клубу для выхода в УПЛ
Игор КРАСНОПИР: «Джокер? Так решил тренер, как оказалось, к лучшему»
НАК Бреда Эксельсиор чемпионат Нидерландов по футболу переходные матчи
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 03 июня 2024, 06:55 0
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком

Тайсон проиграл украинцу бой за абсолют

Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 03 июня 2024, 07:00 1
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос

Поединок состоится 3 июня на на корте Филиппа Шатрие в 12:00 по Киеву

Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 02.06.2024, 18:10
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Анатолий ТРУБИН: «Мы готовы к матчу против сборной Германии»
Футбол | 03.06.2024, 04:18
Анатолий ТРУБИН: «Мы готовы к матчу против сборной Германии»
Анатолий ТРУБИН: «Мы готовы к матчу против сборной Германии»
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
Бокс | 02.06.2024, 19:27
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
01.06.2024, 18:50 1
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.06.2024, 10:10 3
Футбол
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
02.06.2024, 03:55 4
Бокс
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после финального матча
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после финального матча
02.06.2024, 06:16
Футбол
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
02.06.2024, 00:55 2
Футбол
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
02.06.2024, 02:45 12
Бокс
Шесть судей! Президент WBC признался, справедлива ли победа Усика над Фьюри
Шесть судей! Президент WBC признался, справедлива ли победа Усика над Фьюри
01.06.2024, 23:31 4
Бокс
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
01.06.2024, 17:39 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем