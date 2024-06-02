Молчанов проиграл братьям Циципасам в парном разряде Ролан Гаррос
Борьба была упорной
Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления на Открытом чемпионате Франции в мужском парном разряде.
В матче первого раунда украинец и Джон Патрик Смит из Австралии проиграли Стефаносу Циципаса и Петросу Циципасу.
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов / Джон Патрик Смит – Петрос Циципас / Стефанос Циципас – 6:7(9), 4:6
Победители матча в следующем раунде сразятся против четвертого сеяного тандема Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США).
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