Молчанов проиграл братьям Циципасам в парном разряде Ролан Гаррос

Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления на Открытом чемпионате Франции в мужском парном разряде.

В матче первого раунда украинец и Джон Патрик Смит из Австралии проиграли Стефаносу Циципаса и Петросу Циципасу.

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда

​Денис Молчанов / Джон Патрик Смит – Петрос Циципас / Стефанос Циципас – 6:7(9), 4:6

Победители матча в следующем раунде сразятся против четвертого сеяного тандема Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США).