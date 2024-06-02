Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Молчанов проиграл братьям Циципасам в парном разряде Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2024, 21:26 | Обновлено 02 июня 2024, 22:32
284
0

Молчанов проиграл братьям Циципасам в парном разряде Ролан Гаррос

Борьба была упорной

02 июня 2024, 21:26 | Обновлено 02 июня 2024, 22:32
284
0
Молчанов проиграл братьям Циципасам в парном разряде Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления на Открытом чемпионате Франции в мужском парном разряде.

В матче первого раунда украинец и Джон Патрик Смит из Австралии проиграли Стефаносу Циципаса и Петросу Циципасу.

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
​Денис Молчанов / Джон Патрик Смит – Петрос Циципас / Стефанос Циципас – 6:7(9), 4:6

Победители матча в следующем раунде сразятся против четвертого сеяного тандема Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США).

По теме:
ПРИСАКАРИУ: «После 2-х баранок от Свёнтек все говорили, какая я неудачница»
Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
Котляр обыграла француженку в основной сетке юниорского Ролан Гаррос
Денис Молчанов Стефанос Циципас Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бокс | 02 июня 2024, 03:35 44
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера

Главный поединок шоу в Эр-Рияде был завершен досрочно, в 5-м раунде

Алькарас и Циципас вышли в 1/4 финала Ролан Гаррос, где сыграют между собой
Теннис | 02 июня 2024, 17:38 0
Алькарас и Циципас вышли в 1/4 финала Ролан Гаррос, где сыграют между собой
Алькарас и Циципас вышли в 1/4 финала Ролан Гаррос, где сыграют между собой

В мужском турнире на стадии четвертьфинала сразятся два претендента на титул

Украина проиграла Бельгии 1:3 и выбыла из женской Золотой Евролиги
Волейбол | 02.06.2024, 20:45
Украина проиграла Бельгии 1:3 и выбыла из женской Золотой Евролиги
Украина проиграла Бельгии 1:3 и выбыла из женской Золотой Евролиги
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
Футбол | 02.06.2024, 00:01
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
Футбол | 02.06.2024, 05:41
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
01.06.2024, 11:28 3
Бокс
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
01.06.2024, 17:39 2
Бокс
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
01.06.2024, 19:15 330
Футбол
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
02.06.2024, 00:55 1
Футбол
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
01.06.2024, 18:50 1
Футбол
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
01.06.2024, 00:03 21
Футбол
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
02.06.2024, 02:45 12
Бокс
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
02.06.2024, 07:25 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем