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  4. ВИДЕО. Слова Сергея Реброва накануне матча Германия – Украина
Чемпионат Европы
02 июня 2024, 21:03 |
924
1

ВИДЕО. Слова Сергея Реброва накануне матча Германия – Украина

Главный тренер сборной Украины – о предстоящем товарищеском матче

02 июня 2024, 21:03 |
924
1
ВИДЕО. Слова Сергея Реброва накануне матча Германия – Украина
УАФ. Сергей Ребров

Активная подготовка сборной Украины к Евро-2024 начнется спаррингом со сборной Германии – хозяином будущего форума. Это будет серьезное испытание для команды Сергея Реброва. Однако не стоит забывать, что это все же товарищеская игра. Главное – без травм.

Этот матч запланирован на понедельник, третье июня 2024-го года. Место проведения - немецкий Нюрнбергг. Напомним, что свои матчи группового раунда на чемпионате Европы Украина проведет в Мюнхене, Штутгарте и Дюссельдорфе.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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