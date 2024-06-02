ВИДЕО. Слова Сергея Реброва накануне матча Германия – Украина

Активная подготовка сборной Украины к Евро-2024 начнется спаррингом со сборной Германии – хозяином будущего форума. Это будет серьезное испытание для команды Сергея Реброва. Однако не стоит забывать, что это все же товарищеская игра. Главное – без травм.

Этот матч запланирован на понедельник, третье июня 2024-го года. Место проведения - немецкий Нюрнбергг. Напомним, что свои матчи группового раунда на чемпионате Европы Украина проведет в Мюнхене, Штутгарте и Дюссельдорфе.