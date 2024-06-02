Котляр обыграла француженку в основной сетке юниорского Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Елизавета Котляр вышла во второй круг на юниорском Ролан Гаррос.

В первом раунде украинка, которая до этого преодолела квалификацию, оказалась сильнее француженки Офели Булле, которая получила уайлд-кард от организаторов.

Ролан Гаррос. Юниоры. Первый круг

Елизавета Котляр (Украина) – Офели Булле (Франция) – 6:3, 6:2

Во втором раунде Котляр сыграет против 10-й сеяной американки Ивы Йович.