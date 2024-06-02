Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Котляр обыграла француженку в основной сетке юниорского Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2024, 18:53 |
339
1

Котляр обыграла француженку в основной сетке юниорского Ролан Гаррос

Елизавета продолжила побеждать и после преодоления квалификации

02 июня 2024, 18:53 |
339
1
Котляр обыграла француженку в основной сетке юниорского Ролан Гаррос
ITF. Елизавета Котляр

Украинская теннисистка Елизавета Котляр вышла во второй круг на юниорском Ролан Гаррос.

В первом раунде украинка, которая до этого преодолела квалификацию, оказалась сильнее француженки Офели Булле, которая получила уайлд-кард от организаторов.

Ролан Гаррос. Юниоры. Первый круг
Елизавета Котляр (Украина) – Офели Булле (Франция) – 6:3, 6:2

Во втором раунде Котляр сыграет против 10-й сеяной американки Ивы Йович.

По теме:
Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
Киченок и Павич победно стартовали в миксте на Ролан Гаррос
Алькарас и Циципас вышли в 1/4 финала Ролан Гаррос, где сыграют между собой
Елизавета Котляр Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
Футбол | 02 июня 2024, 00:01 6
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24

Тони Кроос был заменен на 85-й минуте на Луку Модрича в поединке с Боруссией Дортмунд

Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
Футбол | 02 июня 2024, 07:33 12
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?

Тибо выразил благодарность украинскому голкиперу

ВИДЕО. Обидчица Ястремской за час разобралась с итальянкой в 1/8 финала
Теннис | 02.06.2024, 15:24
ВИДЕО. Обидчица Ястремской за час разобралась с итальянкой в 1/8 финала
ВИДЕО. Обидчица Ястремской за час разобралась с итальянкой в 1/8 финала
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бокс | 02.06.2024, 03:35
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Завацкая во второй раз подряд выиграла турнир ITF в Брешии
Теннис | 02.06.2024, 13:00
Завацкая во второй раз подряд выиграла турнир ITF в Брешии
Завацкая во второй раз подряд выиграла турнир ITF в Брешии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Молодець! Уже 3 матчі вінстрік. Але проти американської балканки шансів малувато, м'яко кажучи. Та вже на повну грає дорослі турніри, причому, не вилітає в 1 колі. І на городі почувається, як фермерка. Рейтинг в районі 400, при тому, що Ліза і до тисячі ще не дібралася.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
02.06.2024, 05:51 4
Бокс
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
01.06.2024, 16:28 2
Футбол
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
02.06.2024, 05:41 8
Футбол
Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
01.06.2024, 13:23 1
Футбол
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
01.06.2024, 07:01 26
Футбол
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
31.05.2024, 17:52 14
Бокс
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
01.06.2024, 06:55 7
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.06.2024, 10:10 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем