Ролан Гаррос02 июня 2024, 18:53 |
339
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Котляр обыграла француженку в основной сетке юниорского Ролан Гаррос
Елизавета продолжила побеждать и после преодоления квалификации
02 июня 2024, 18:53 |
339
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Украинская теннисистка Елизавета Котляр вышла во второй круг на юниорском Ролан Гаррос.
В первом раунде украинка, которая до этого преодолела квалификацию, оказалась сильнее француженки Офели Булле, которая получила уайлд-кард от организаторов.
Ролан Гаррос. Юниоры. Первый круг
Елизавета Котляр (Украина) – Офели Булле (Франция) – 6:3, 6:2
Во втором раунде Котляр сыграет против 10-й сеяной американки Ивы Йович.
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Молодець! Уже 3 матчі вінстрік. Але проти американської балканки шансів малувато, м'яко кажучи. Та вже на повну грає дорослі турніри, причому, не вилітає в 1 колі. І на городі почувається, як фермерка. Рейтинг в районі 400, при тому, що Ліза і до тисячі ще не дібралася.
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