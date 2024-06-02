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  4. Генк и Гент сыграли за Лигу конференций. Попал ли Соболь в еврокубки?
Бельгия
02 июня 2024, 20:23 | Обновлено 02 июня 2024, 20:56
685
0

Генк и Гент сыграли за Лигу конференций. Попал ли Соболь в еврокубки?

Единственный в матче гол забил Эндрю Хюльсагер, датский легионер Гента

02 июня 2024, 20:23 | Обновлено 02 июня 2024, 20:56
685
0
Генк и Гент сыграли за Лигу конференций. Попал ли Соболь в еврокубки?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрю Хюльсагер

В чемпионате Бельгии Генк и Гент провели дополнительный матч сыграли за путевку в Лигу конференций.

Украинский защитник Генка Эдуард Соболь весь матч оставался в резерве. Его команда в итоге осталась без еврокубков

Единственный в матче гол забил Эндрю Хюльсагер, датский легионер Гента.

Гент выиграл матч со счетом 1:0 и получил путевку во 2-й раунд квалификации Лиги конференций

Чемпионат Бельгии. Матч за путевку в Лигу конференций

2 июня, Генк

Генк – Гент – 0:1

Гол: Эндрю Хюльсагер, 60

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чемпионат Бельгии по футболу Генк Гент Эдуард Соболь Лига конференций
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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