Генк и Гент сыграли за Лигу конференций. Попал ли Соболь в еврокубки?
Единственный в матче гол забил Эндрю Хюльсагер, датский легионер Гента
В чемпионате Бельгии Генк и Гент провели дополнительный матч сыграли за путевку в Лигу конференций.
Украинский защитник Генка Эдуард Соболь весь матч оставался в резерве. Его команда в итоге осталась без еврокубков
Единственный в матче гол забил Эндрю Хюльсагер, датский легионер Гента.
Гент выиграл матч со счетом 1:0 и получил путевку во 2-й раунд квалификации Лиги конференций
Чемпионат Бельгии. Матч за путевку в Лигу конференций
2 июня, Генк
Генк – Гент – 0:1
Гол: Эндрю Хюльсагер, 60
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