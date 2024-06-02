Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на РГ-2024 на 3 июня

3 июня продолжат играть матчи 4-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. Также продолжатся соревнования в парных разрядах.

В понедельник на корты Парижа выйдет Элина Свитолина (расписание пока не полное).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. 4-й круг одиночного разряда

Корт Филиппа Шатрие. 1-й запуск (12:00)

Элина Свитолина (№19 WTA) [15] – Елена Рыбакина (№4 WTA) [4]

РАСПИСАНИЕ ДНЯ