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Ролан Гаррос
02 июня 2024, 16:59 | Обновлено 02 июня 2024, 17:02
1189
0

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на РГ-2024 на 3 июня

Элина сыграет первым запуском

02 июня 2024, 16:59 | Обновлено 02 июня 2024, 17:02
1189
0
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на РГ-2024 на 3 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

3 июня продолжат играть матчи 4-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. Также продолжатся соревнования в парных разрядах.

В понедельник на корты Парижа выйдет Элина Свитолина (расписание пока не полное).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. 4-й круг одиночного разряда

Корт Филиппа Шатрие. 1-й запуск (12:00)
Элина Свитолина (№19 WTA) [15] – Елена Рыбакина (№4 WTA) [4]

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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