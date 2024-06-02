Ролан Гаррос02 июня 2024, 16:59 | Обновлено 02 июня 2024, 17:02
1189
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Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на РГ-2024 на 3 июня
Элина сыграет первым запуском
02 июня 2024, 16:59 | Обновлено 02 июня 2024, 17:02
1189
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3 июня продолжат играть матчи 4-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. Также продолжатся соревнования в парных разрядах.
В понедельник на корты Парижа выйдет Элина Свитолина (расписание пока не полное).
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. 4-й круг одиночного разряда
Корт Филиппа Шатрие. 1-й запуск (12:00)
Элина Свитолина (№19 WTA) [15] – Елена Рыбакина (№4 WTA) [4]
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