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  4. Буковина хочет подписать топ-бомбардира УПЛ и скандального игрока Миная
Украина. Первая лига
02 июня 2024, 17:10 |
591
0

Буковина хочет подписать топ-бомбардира УПЛ и скандального игрока Миная

У черновицкого клуба есть большие амбиции

02 июня 2024, 17:10 |
591
0
Буковина хочет подписать топ-бомбардира УПЛ и скандального игрока Миная
ФК Минай. Владислав Вакула

Черновицкая «Буковина» в летнее трансферное окно хочет подписать 5 футболистов: Виталия Кольцова («Ингулец»), Александра Филиппова («Днепр-1»), Владислава Вакулу («Минай»), Владислава Наумца и Сергея Шестакова (оба – ЛНЗ). Об этом сообщает украинский инсайдер Игорь Бурбас.

По информации источника, всех вышеперечисленных игроков пригласил у руководства клуба лично главный тренер Валерий Кривенцов.

Отмечается, что «Буковина» готова предложить футболистам конкурентные финансовые условия на уровне клубов УПЛ.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» предложил продлить контракт Александру Филиппову, который является одним из лучших бомбардиров сезона УПЛ 2023/24.

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Александр Филиппов Владислав Вакула Владислав Наумец Сергей Шестаков Виталий Кольцов Валерий Кривенцов Игорь Бурбас Буковина Черновцы трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Днепр-1 ЛНЗ Черкассы Ингулец Минай свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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