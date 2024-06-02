Буковина хочет подписать топ-бомбардира УПЛ и скандального игрока Миная

Черновицкая «Буковина» в летнее трансферное окно хочет подписать 5 футболистов: Виталия Кольцова («Ингулец»), Александра Филиппова («Днепр-1»), Владислава Вакулу («Минай»), Владислава Наумца и Сергея Шестакова (оба – ЛНЗ). Об этом сообщает украинский инсайдер Игорь Бурбас.

По информации источника, всех вышеперечисленных игроков пригласил у руководства клуба лично главный тренер Валерий Кривенцов.

Отмечается, что «Буковина» готова предложить футболистам конкурентные финансовые условия на уровне клубов УПЛ.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» предложил продлить контракт Александру Филиппову, который является одним из лучших бомбардиров сезона УПЛ 2023/24.