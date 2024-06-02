Верес – Эпицентр. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 2 июня, ривненский «Верес» на домашнем стадионе в ответном матче плей-офф за право сыграть в следующем сезоне УПЛ будет принимать представителя Первой лиги - «Эпицентр» из Каменец-Подольского. Начало матча - в 17:00 по Киеву.

Первая игра закончилась с ничейным счетом 1:1.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Когут, Балан, Кучеренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Банада, Яго, Шарай, Дахновский, Гайдучик.

«Эпицентр»: Чернобай, Мороз, Григоращук, Кристин, Климец, Липовуз, Миронюк, Беженар, Стень, Бендера, Кравчук.