Верес – Эпицентр. Стали известны стартовые составы
Ответный матч за право участия в УПЛ состоится в 17:00
Сегодня, 2 июня, ривненский «Верес» на домашнем стадионе в ответном матче плей-офф за право сыграть в следующем сезоне УПЛ будет принимать представителя Первой лиги - «Эпицентр» из Каменец-Подольского. Начало матча - в 17:00 по Киеву.
Первая игра закончилась с ничейным счетом 1:1.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Когут, Балан, Кучеренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Банада, Яго, Шарай, Дахновский, Гайдучик.
«Эпицентр»: Чернобай, Мороз, Григоращук, Кристин, Климец, Липовуз, Миронюк, Беженар, Стень, Бендера, Кравчук.
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