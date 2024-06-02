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  4. Признание от аналитиков. Лунин попал в символическую сборную сезона ЛЧ
Лига чемпионов
02 июня 2024, 15:33 |
786
0

Признание от аналитиков. Лунин попал в символическую сборную сезона ЛЧ

Украинский вратарь «Реала» провел фантастическую кампанию

02 июня 2024, 15:33 |
786
0
Признание от аналитиков. Лунин попал в символическую сборную сезона ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин попал в символическую сборную сезона Лиги чемпионов 2023/24 по версии статистического портала SofaScore.

В этом розыгрыше самого престижного европейского турнира 25-летний футболист провел 8 матчей, в 2 из которых сумел сохранить свои ворота сухими. Его средняя оценка в матчах ЛЧ составляет 7.58 из 10 возможных.

Андрей Лунин совершал по 4.4 сейва в среднем за матч ЛЧ, отразил 1 пенальти в основное время игры и 2 в послематчевой серии. По метрике xG Prevented украинец спас свою команду от 2.12 пропущенных голов.

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Дмитро Вербинський Источник: SofaScore
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