Признание от аналитиков. Лунин попал в символическую сборную сезона ЛЧ

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин попал в символическую сборную сезона Лиги чемпионов 2023/24 по версии статистического портала SofaScore.

В этом розыгрыше самого престижного европейского турнира 25-летний футболист провел 8 матчей, в 2 из которых сумел сохранить свои ворота сухими. Его средняя оценка в матчах ЛЧ составляет 7.58 из 10 возможных.

Андрей Лунин совершал по 4.4 сейва в среднем за матч ЛЧ, отразил 1 пенальти в основное время игры и 2 в послематчевой серии. По метрике xG Prevented украинец спас свою команду от 2.12 пропущенных голов.