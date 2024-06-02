Украина. Премьер лига02 июня 2024, 15:07 |
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Левый берег – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Ответный матч за право участия в УПЛ состоится в 16:00
02 июня 2024, 15:07 |
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Сегодня, 2 июня, «Левый берег» в ответном матче плей-офф за право сыграть в УПЛ следующего сезона в Киеве примет киевскую «Оболонь». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «пивоваров».
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Левый берег»: Механов, Сидней, Слотюк, Самар, Соколов, Спиваков, Дедух, Мысык, Литовченко, Астахов, Петренко.
«Оболонь»: Рыбка, Осман, Дубко, Карась, Чернов, Груша, Мороз, Черненко, Мединский, Суханов, Тарануха.
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