Левый берег – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 2 июня, «Левый берег» в ответном матче плей-офф за право сыграть в УПЛ следующего сезона в Киеве примет киевскую «Оболонь». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «пивоваров».

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Левый берег»: Механов, Сидней, Слотюк, Самар, Соколов, Спиваков, Дедух, Мысык, Литовченко, Астахов, Петренко.

«Оболонь»: Рыбка, Осман, Дубко, Карась, Чернов, Груша, Мороз, Черненко, Мединский, Суханов, Тарануха.