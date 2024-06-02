2 июня в 15:30 состоится пресс-конференция Сергея Реброва в Германии, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.

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Пресс-конференция главного тренера и игрока сборной Украины состоится в штаб-квартире компании Адидас в Герцогенаурахе.

Тренировка сине-желтых начнется в 18:00 на поле клуба «Эльтерсдорф» из Эрлангена. Первые 15 минут будут открыты для медиа.

3 июня в 21:45 по киевскому времени в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок» состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.

Пресс-конференция Реброва в Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция