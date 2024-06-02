Источник: клуб Первой лиги построит новую базу в Киевской области

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов запланировал строительство новой базы для своего клуба, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, речь идет о тренировочном комплексе с наличием 4 футбольных полей. Также будет построен корпус для проживания и восстановительных процедур.

Отмечается, что базу будут строить в Счастливом (Киевская область). Старт работ должен состояться в начале следующей недели.

Сезон Украинской Премьер-лиги 2023/24 «Металлист 1925» завершил на последнем месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 30 турах чемпионата.

Ранее стало известно, что команду продолжит тренировать Виктор Скрипник.