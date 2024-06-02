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Украина. Премьер лига
02 июня 2024, 13:56 | Обновлено 02 июня 2024, 13:57
723
0

Источник: клуб Первой лиги построит новую базу в Киевской области

«Металлист 1925» получит новый жилищно-тренировочный комплекс

02 июня 2024, 13:56 | Обновлено 02 июня 2024, 13:57
723
0
Источник: клуб Первой лиги построит новую базу в Киевской области
ФК Металлист 1925. Владимир Носов

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов запланировал строительство новой базы для своего клуба, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, речь идет о тренировочном комплексе с наличием 4 футбольных полей. Также будет построен корпус для проживания и восстановительных процедур.

Отмечается, что базу будут строить в Счастливом (Киевская область). Старт работ должен состояться в начале следующей недели.

Сезон Украинской Премьер-лиги 2023/24 «Металлист 1925» завершил на последнем месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 30 турах чемпионата.

Ранее стало известно, что команду продолжит тренировать Виктор Скрипник.

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Владимир Носов Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ТаТоТаке строительство тренировочные базы
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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