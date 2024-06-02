Вячеслав РЯБОВ: «Сейчас как раз идеальный момент для завершения карьеры»
Защитник «Кривбасса» прокомментировал решение повесить бутсы на гвоздь
Защитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов прокомментировал решение завершить футбольную карьеру после сезона 2023/24.
– Что чувствует футболист, который завершает карьеру?
– Какая-то пустота, честно говоря. Я шел к этому решению и понимал, что это когда-то случится. Но, как бы себя не готовил к этому сейчас немного грустно. Тяжело, ведь отдал футболу более 15 лет. Приходит понимание, что завершается моя футбольная история: тренировки, матчи, командная атмосфера.
– Какие дальнейшие планы?
– Дайте мне некоторое время и все обязательно узнаете. Не будем забегать наперед. Но одно скажу почти точно: из Кривого Рога никуда не собираюсь, ведь здесь – мой дом.
– Поздравляем тебя и нашу команду с бронзой!
– Спасибо, и, кстати, хочу отметить: сейчас как раз идеальный момент для завершения карьеры. Пройти с командой путь от Второй лиги до УПЛ, и до бронзовых медалей – это кайф. Я доволен максимально. Горд за «Кривбасс» и за Кривой Рог.
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