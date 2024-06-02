Вячеслав РЯБОВ: «Сейчас как раз идеальный момент для завершения карьеры»

Защитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов прокомментировал решение завершить футбольную карьеру после сезона 2023/24.

– Что чувствует футболист, который завершает карьеру?

– Какая-то пустота, честно говоря. Я шел к этому решению и понимал, что это когда-то случится. Но, как бы себя не готовил к этому сейчас немного грустно. Тяжело, ведь отдал футболу более 15 лет. Приходит понимание, что завершается моя футбольная история: тренировки, матчи, командная атмосфера.

– Какие дальнейшие планы?

– Дайте мне некоторое время и все обязательно узнаете. Не будем забегать наперед. Но одно скажу почти точно: из Кривого Рога никуда не собираюсь, ведь здесь – мой дом.

– Поздравляем тебя и нашу команду с бронзой!

– Спасибо, и, кстати, хочу отметить: сейчас как раз идеальный момент для завершения карьеры. Пройти с командой путь от Второй лиги до УПЛ, и до бронзовых медалей – это кайф. Я доволен максимально. Горд за «Кривбасс» и за Кривой Рог.