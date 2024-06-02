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Лига чемпионов
02 июня 2024, 13:05 |
637
1

Тибо КУРТУА: «Это был долгий и тяжелый год»

Вратарь «Реала» прокомментировал победу над «Боруссией»

02 июня 2024, 13:05 |
637
1
Тибо КУРТУА: «Это был долгий и тяжелый год»
УЕФА. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов 2023/24:

«Это был долгий, тяжелый год. Но я получил столько поддержки от моих коллег по команде и сотрудников. От всех. Я очень рад завершить этот сезон, выиграв Лигу чемпионов. С пятью сухими матчами из пяти, которые я сыграл с прошлого лета. Я не могу жаловаться!

В первом тайме мы не делали то, о чем нас просил тренер. У «Боруссии» было очень много свободного пространства, а мы не очень хорошо прессинговали. Во втором тайме мы перешли на 4-3-3, и это помогло, потому что мы имели больше контроля. Нам повезло в первом тайме, мы могли легко проигрывать 2:0».

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Тибо Куртуа
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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