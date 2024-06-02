Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Мы действительно страдали, особенно в первом тайме»

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов 2023/24:

«Мы действительно страдали, особенно в течение первого тайма, потому что „Боруссия“ действительно хорошо играла. Они очень быстро переходили к контратакам и имели несколько голевых моментов. Я рад поздравить наших соперников с тем, как они играли, но я счастливее, что мы победили.

Тренер внес небольшие коррективы, чтобы попытаться изменить баланс. Он звал меня к себе несколько раз, но я более-менее понимал, чего он хочет, и когда мы перешли на схему 4-3-3, это помогло – это дало нам равновесие.

Как и всем нам, мне будет очень не хватать Тони Крооса. Он оставил наш клуб легендой. Он оставил свой след в истории «Реала». Мы, молодые ребята, просто пытались научиться у него как можно больше, как и у Модрича, и я хотел бы поблагодарить Тони за то, что он показал нам свое фантастическое отношение к конкуренции.

Завтра мы будем праздновать, настоящая вечеринка. Но завтра мы также будем говорить друг другу, как важно выиграть этот турнир в следующем году».