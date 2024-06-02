Владимир ПЯТЕНКО: «Хотели забить британкам быстрый гол»

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями о поединке своих подопечных в гостях с футболистками Уэльса в квалификации чемпионата Европы 2025 года:

- Где-то был настрой на быстрый гол, который бы добавил нам вдохновения, а британкам усложнил жизнь. И Вероника Андрухив в дебюте не упустила свой шанс. Далее расчет был на то, что хозяйки, чтобы выровнять положение будут наступать большими силами и благодаря надежной игре в отборе, подборах можно будет выбегать в быстрые контратаки и использовать свободные зоны на половине поля Уэльса. И хотя инициативой больше владели британки, все же, чувствовалось, что украинки контролируют ход событий.

После реализованного пенальти британки таки сравняли счет во втором тайме, но на уверенности украинок это не сказалось. Считаю, что гости заслужили на очко в противостоянии с лидером квартета. Следует отдать должное всем подопечным, а также 12 игроку - много наших соотечественников пришли поддержать украинок в Ланнели.

Теперь по возвращении в Польшу важно восстановиться, вылечить повреждения и во всеоружии подойти к повторному поединку с британками, который состоится 4 июня. Кстати, в нем сможет сыграть Яна Малахова, которая не выезжала в Уэльс из-за отсутствия визы.

Напомним, что 31 мая женская сборная Украины провела очередной поединок квалификации Евро-2025. Соперником «сине-желтых» была команда Уэльса.