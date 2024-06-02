Николай ЦЫМБАЛ: «Бразильцы ЮКСА помогли одолеть Металлург»

ФК ЮКСА взял верх - 3:1 в первом матче раунда плей-офф над «Металлургом» за право играть в Первой лиге.

Главный тренер команды из Тарасовки Николай Цымбал эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто был лучшим сегодня среди его подопечных:

– Отчетный поединок еще раз убедил, что мы не ошиблись, когда сделали ставку на латиноамериканских легионеров. Вот и сегодня они дважды забивали, заработав еще и пенальти, реализовав который, мы вышли вперед.

Все же, следует отдать должное и гостям, которые довольно организованно защищались большими силами и за стопроцентную реализацию голевых моментов, однако наша победа была заслуженной благодаря как командным действиям, так и индивидуальному мастерству легионеров. Выделю и опытного Адеринсолу Эсеолу, который сегодня записал в свой актив две результативные передачи.

Впрочем, мы прекрасно понимаем, что сделано лишь полдела. Поэтому будем очень серьезно готовиться к повторному противостоянию в Запорожье, где нас ждет тяжелое испытание.

Ранее мы сообщали, что представитель Первой лиги «Металлург» Запорожье уступил претенденту из Второй лиги ЮКСА со счетом 1:3. Ответные матчи пройдут 8 июня.