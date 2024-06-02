Тони КРООС: «Решающим было то, что мы не пропустили в первом тайме»

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов 2023/24:

«Решающим было то, что мы не пропустили в первом тайме. Первый тайм действительно был не очень хорошим для нас. Затем мы лучше вошли в игру и забили гол. Мы были полностью там и были лучшей командой. Но прошло много времени, прежде чем мы стали лучшей командой сегодня».

Напомним, этот матч стал последним в клубной карьере Тони Крооса. Он «повесит бутсы на гвоздь» после Евро-2024.