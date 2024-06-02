ITF02 июня 2024, 11:35 | Обновлено 02 июня 2024, 11:36
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Катарина Завацкая – Варвара Лепченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Брешии
02 июня 2024, 11:35 | Обновлено 02 июня 2024, 11:36
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2 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Брешии (Италия).
В финале украинка сыграет против Варвары Лепченко (№234 WTA). Время начала поединка – 11:40 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В прошлом году Завацкая выиграла здесь титул.
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