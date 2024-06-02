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ITF
02 июня 2024, 11:35 | Обновлено 02 июня 2024, 11:36
405
0

Катарина Завацкая – Варвара Лепченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Брешии

02 июня 2024, 11:35 | Обновлено 02 июня 2024, 11:36
405
0
Катарина Завацкая – Варвара Лепченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катарина Завацкая

2 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Брешии (Италия).

В финале украинка сыграет против Варвары Лепченко (№234 WTA). Время начала поединка – 11:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В прошлом году Завацкая выиграла здесь титул.

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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