Катарина Завацкая – Варвара Лепченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Брешии (Италия).

В финале украинка сыграет против Варвары Лепченко (№234 WTA). Время начала поединка – 11:40 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В прошлом году Завацкая выиграла здесь титул.

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