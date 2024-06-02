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  4. Грегор КОБЕЛЬ: «Мы просто разочарованы»
Лига чемпионов
02 июня 2024, 11:38 |
475
2

Грегор КОБЕЛЬ: «Мы просто разочарованы»

Вратарь «Боруссии» прокомментировал поражение от «Реала»

02 июня 2024, 11:38 |
475
2
Грегор КОБЕЛЬ: «Мы просто разочарованы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грегор Кобель

Швейцарский вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:2) в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Сейчас мы просто разочарованы – это нормально после такой игры, если у вас был такой шанс. Против «Реала» у вас, пожалуй, не так много шансов, и вы знаете, что они всегда опасны.

У нас были моменты, и мы должны были их реализовывать. Это 100% огромный успех, что мы были здесь и сыграли эту игру. Я очень горжусь этой командой, и мы показали, что можем играть на самом высоком международном уровне».

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Грегор Кобель
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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