Грегор КОБЕЛЬ: «Мы просто разочарованы»

Швейцарский вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:2) в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Сейчас мы просто разочарованы – это нормально после такой игры, если у вас был такой шанс. Против «Реала» у вас, пожалуй, не так много шансов, и вы знаете, что они всегда опасны.

У нас были моменты, и мы должны были их реализовывать. Это 100% огромный успех, что мы были здесь и сыграли эту игру. Я очень горжусь этой командой, и мы показали, что можем играть на самом высоком международном уровне».