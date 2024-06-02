Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я всегда мечтал играть в таких матчах»

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов 2023/24:

«Я всегда мечтал играть в таких матчах. Я не могу передать это словами. Это лучший вечер в моей жизни. Это, пожалуй, лучший сезон в моей жизни. Я не мог мечтать о чем-то лучшем, чем это. Я очень благодарен моим товарищам по команде, моей семье, команде за кулисами: физиологам, всем, кто там был. Это огромная групповая работа.

Я должен быть честным: «Боруссия» была лучшей командой в первом тайме. Они могли выигрывать в два или три мяча. Но это просто наш характер... Мы всегда можем перевернуть игру. Огромное уважение к обоим клубам; клуб, в котором я сейчас играю, очень особенный для меня, так же как и мой старый клуб. Без них это было бы невозможно. Я всегда буду благодарен и всегда буду уважать то, что этот клуб сделал для меня».