Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я всегда мечтал играть в таких матчах»
Лига чемпионов
02 июня 2024, 11:27 |
325
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я всегда мечтал играть в таких матчах»

Полузащитник «Реала» прокомментировал победу над «Боруссией»

02 июня 2024, 11:27 |
325
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я всегда мечтал играть в таких матчах»
УЕФА. Джуд Беллингем

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов 2023/24:

«Я всегда мечтал играть в таких матчах. Я не могу передать это словами. Это лучший вечер в моей жизни. Это, пожалуй, лучший сезон в моей жизни. Я не мог мечтать о чем-то лучшем, чем это. Я очень благодарен моим товарищам по команде, моей семье, команде за кулисами: физиологам, всем, кто там был. Это огромная групповая работа.

Я должен быть честным: «Боруссия» была лучшей командой в первом тайме. Они могли выигрывать в два или три мяча. Но это просто наш характер... Мы всегда можем перевернуть игру. Огромное уважение к обоим клубам; клуб, в котором я сейчас играю, очень особенный для меня, так же как и мой старый клуб. Без них это было бы невозможно. Я всегда буду благодарен и всегда буду уважать то, что этот клуб сделал для меня».

По теме:
Президент Реала: «Мы знали, что бы победим»
Дани КАРВАХАЛЬ: «Эта игра была очень тяжелой»
ВИДЕО. Реакция Терзича и Анчелотти на финал Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов Джуд Беллингем Боруссия Д - Реал
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Футбол | 01 июня 2024, 16:28 2
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину

Украинский нападающий стал лучшим голеадором Ла Лиги

ФОТО. Усик встретился с легендой украинского футбола на финале ЛЧ
Футбол | 02 июня 2024, 07:12 5
ФОТО. Усик встретился с легендой украинского футбола на финале ЛЧ
ФОТО. Усик встретился с легендой украинского футбола на финале ЛЧ

Андрей Шевченко тоже посетил финальный матч главного еврокубка

Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бокс | 02.06.2024, 03:35
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
Футбол | 02.06.2024, 00:01
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
Непростой вызов для наследника Хави. С чем столкнется Флик в Барселоне?
Футбол | 02.06.2024, 12:25
Непростой вызов для наследника Хави. С чем столкнется Флик в Барселоне?
Непростой вызов для наследника Хави. С чем столкнется Флик в Барселоне?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
02.06.2024, 02:45 12
Бокс
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
01.06.2024, 18:50 1
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.06.2024, 10:10 3
Футбол
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
02.06.2024, 05:51 4
Бокс
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
01.06.2024, 11:28 3
Бокс
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
02.06.2024, 07:33 1
Футбол
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
02.06.2024, 00:55 1
Футбол
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
01.06.2024, 17:39 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем