Клуб Чеберко разгромно проиграл финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ
«Коламбус Крю» потерпел поражение от «Пачуки»
Украинский защитник Евгений Чеберко вместе со своим клубом, «Колумбус Крю», разгромно проиграл в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ, который состоялся сегодня ночью. В решающем поединке американский клуб пропустил три безответных гола от мексиканской «Пачуки».
Сам Чеберко вышел в основе «Коламбус Крю» и провел на поле все 90 минут.
Лига чемпионов КОНКАКАФ. Финал
Пачука (Мексика) – Коламбус Крю (МЛС, США) – 3:0
Голы: Рондон 12, 67, Родригес 32
Благодаря этой победе «Пачука» обеспечила себе участие в Клубном чемпионате мира, который состоится летом 2025 года в США.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
1 июня в 22:00 в Лондоне пройдет финал главного еврокубка
Эдвард Йорданеску – о задачах команды на чемпионат Европы