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02 июня 2024, 10:23 |
662
0

Клуб Чеберко разгромно проиграл финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ

«Коламбус Крю» потерпел поражение от «Пачуки»

02 июня 2024, 10:23 |
662
0
Клуб Чеберко разгромно проиграл финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

Украинский защитник Евгений Чеберко вместе со своим клубом, «Колумбус Крю», разгромно проиграл в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ, который состоялся сегодня ночью. В решающем поединке американский клуб пропустил три безответных гола от мексиканской «Пачуки».

Сам Чеберко вышел в основе «Коламбус Крю» и провел на поле все 90 минут.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. Финал

Пачука (Мексика) – Коламбус Крю (МЛС, США) – 3:0
Голы: Рондон 12, 67, Родригес 32

Благодаря этой победе «Пачука» обеспечила себе участие в Клубном чемпионате мира, который состоится летом 2025 года в США.

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Коламбус Крю Пачука Лига чемпионов КОНКАКАФ Евгений Чеберко
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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