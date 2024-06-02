Клуб Чеберко разгромно проиграл финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Украинский защитник Евгений Чеберко вместе со своим клубом, «Колумбус Крю», разгромно проиграл в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ, который состоялся сегодня ночью. В решающем поединке американский клуб пропустил три безответных гола от мексиканской «Пачуки».

Сам Чеберко вышел в основе «Коламбус Крю» и провел на поле все 90 минут.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. Финал

Пачука (Мексика) – Коламбус Крю (МЛС, США) – 3:0

Голы: Рондон 12, 67, Родригес 32

Благодаря этой победе «Пачука» обеспечила себе участие в Клубном чемпионате мира, который состоится летом 2025 года в США.