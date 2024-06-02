Минус 1080 оккупантов и 49 артсистем. ВСУ обновили статистику потерь врага

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь российских оккупантов.

Согласно имеющимся сведениям, за последние сутки 1 июня украинские защитники уничтожили приблизительно 1080 оккупантов, 25 танков и 49 артиллерийских систем.

Ранее Генштаб рассказал о том, как именно считает потери оккупантов.