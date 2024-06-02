Лига чемпионов02 июня 2024, 08:59 |
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Минус 1080 оккупантов и 49 артсистем. ВСУ обновили статистику потерь врага
Украинская армия продолжает защищать страну
02 июня 2024, 08:59 |
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь российских оккупантов.
Согласно имеющимся сведениям, за последние сутки 1 июня украинские защитники уничтожили приблизительно 1080 оккупантов, 25 танков и 49 артиллерийских систем.
Ранее Генштаб рассказал о том, как именно считает потери оккупантов.
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