Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала в финале ЛЧ
Лига чемпионов
01 июня 2024, 23:49 | Обновлено 02 июня 2024, 00:05
860
0

ВИДЕО. Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала в финале ЛЧ

На 85-й минуте галактикос забили второй гол в ворота Боруссии Д

01 июня 2024, 23:49 | Обновлено 02 июня 2024, 00:05
860
0
ВИДЕО. Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резервном составе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 85-й минуте галактикос забили второй гол в ворота Боруссии Д. Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала в финале ЛЧ (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Боруссии Д и Реала

ГОЛ! 0:2. Винисиус Жуниор, 85 мин.

По теме:
У кого 8.5? Стали известны оценки финального матча ЛЧ Боруссия – Реал
ФОТО. Чеферин наградил Лунина золотой медалью Лиги чемпионов 2023/24
ФОТО. Усик встретился с легендой украинского футбола на финале ЛЧ
Боруссия Дортмунд Реал Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Винисиус Жуниор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Футбол | 02 июня 2024, 00:05 1
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2023/24

Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Футбол | 01 июня 2024, 07:01 25
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля

Георгий и Ефим забавно ответили на скандальный инсайд от Виктора Вацко

Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Теннис | 01.06.2024, 17:01
Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Очередной ушастик для сливочных. Реал переиграл Боруссию в финале ЛЧ
Футбол | 01.06.2024, 23:59
Очередной ушастик для сливочных. Реал переиграл Боруссию в финале ЛЧ
Очередной ушастик для сливочных. Реал переиграл Боруссию в финале ЛЧ
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Бокс | 01.06.2024, 11:28
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
31.05.2024, 17:52 10
Бокс
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
01.06.2024, 00:03 20
Футбол
Легендарный украинский вратарь получил тяжелую травму
Легендарный украинский вратарь получил тяжелую травму
31.05.2024, 10:19 1
Футбол
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
01.06.2024, 18:50 1
Футбол
ВИДЕО. Стало известно, что говорил рефери Усику перед мегафайтом с Фьюри
ВИДЕО. Стало известно, что говорил рефери Усику перед мегафайтом с Фьюри
01.06.2024, 07:12 1
Бокс
Сборная Украины победила Португалию и вышла в Финал четырех Евролиги
Сборная Украины победила Португалию и вышла в Финал четырех Евролиги
31.05.2024, 23:20 5
Волейбол
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
01.06.2024, 19:15 330
Футбол
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
31.05.2024, 01:03 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем