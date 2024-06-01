ВИДЕО. Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала в финале ЛЧ

1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резервном составе.

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На 85-й минуте галактикос забили второй гол в ворота Боруссии Д. Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала в финале ЛЧ (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Боруссии Д и Реала

ГОЛ! 0:2. Винисиус Жуниор, 85 мин.