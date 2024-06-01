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Лига чемпионов
01 июня 2024, 23:37 | Обновлено 02 июня 2024, 00:02
1516
0

ВИДЕО. Карвахаль ударом головой вывел Реал вперед в финале ЛЧ

На 74-й минуте галактикос забили первый гол в ворота Боруссии Д

01 июня 2024, 23:37 | Обновлено 02 июня 2024, 00:02
1516
0
ВИДЕО. Карвахаль ударом головой вывел Реал вперед в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резервном составе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 74-й минуте галактикос забили первый гол в ворота Боруссии Д (1:0). Дани Карвахаль ударом головой вывел Реал вперед в финале ЛЧ.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Боруссии Д и Реала

ГОЛ! 0:1. Дани Карвахаль, 74 мин

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Дани Карвахаль видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - Реал
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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