Лига чемпионов01 июня 2024, 23:37 | Обновлено 02 июня 2024, 00:02
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ВИДЕО. Карвахаль ударом головой вывел Реал вперед в финале ЛЧ
На 74-й минуте галактикос забили первый гол в ворота Боруссии Д
01 июня 2024, 23:37 | Обновлено 02 июня 2024, 00:02
1516
0
1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резервном составе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 74-й минуте галактикос забили первый гол в ворота Боруссии Д (1:0). Дани Карвахаль ударом головой вывел Реал вперед в финале ЛЧ.
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Боруссии Д и Реала
ГОЛ! 0:1. Дани Карвахаль, 74 мин
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