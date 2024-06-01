Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо ответил, кого бы выпустил в старте в финале ЛЧ: Лунина или Куртуа
Лига чемпионов
01 июня 2024, 23:07 |
4230
1

Моуриньо ответил, кого бы выпустил в старте в финале ЛЧ: Лунина или Куртуа

Экс-тренер «Реала» высказался о вратарском вопросе в мадридском клубе

01 июня 2024, 23:07 |
4230
1
Моуриньо ответил, кого бы выпустил в старте в финале ЛЧ: Лунина или Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ворота «Реала» в этом матче защищает вратарь Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин остался в запасе.

Бывший тренер «Реала» Жозе Моуриньо высказался о вратарском вопросе в команде.

«Кого я бы выпустил в финале, Лунина или Куртуа? Я бы выбрал лучшего», – коротко сказал Моуриньо.

После первого тайма в матче «Боруссия» – «Реал» сухая ничья – 0:0.

По теме:
У кого 8.5? Стали известны оценки финального матча ЛЧ Боруссия – Реал
ФОТО. Чеферин наградил Лунина золотой медалью Лиги чемпионов 2023/24
ФОТО. Усик встретился с легендой украинского футбола на финале ЛЧ
Жозе Моуриньо Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Андрей Лунин Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: El Confidencial
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Бокс | 01 июня 2024, 06:55 7
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис

Экс-чемпион мира принял участие в блиц-опросе

Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Бокс | 01 июня 2024, 11:28 3
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение

Тайсон поддержал команду Queensberry

ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
Футбол | 02.06.2024, 00:01
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
Свитолина взяла реванш у румынки и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2024
Теннис | 01.06.2024, 21:34
Свитолина взяла реванш у румынки и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2024
Свитолина взяла реванш у румынки и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2024
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Футбол | 01.06.2024, 07:01
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Фразу Моуриньо недоперевели, пропустив всю мякотку:
“Courtois or Lunin? Who do I pick? The best. The only time I didn’t do that, I lost the final.”
Единственный раз когда я это не сделал, я проиграл финал. ;)
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины победила Португалию и вышла в Финал четырех Евролиги
Сборная Украины победила Португалию и вышла в Финал четырех Евролиги
31.05.2024, 23:20 5
Волейбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.06.2024, 10:10 3
Футбол
Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
01.06.2024, 13:23 1
Футбол
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
01.06.2024, 16:28 2
Футбол
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
01.06.2024, 17:14 1
Бокс
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
31.05.2024, 17:52 10
Бокс
Особенный возвращается. Моуриньо возглавит клуб не из топовой лиги
Особенный возвращается. Моуриньо возглавит клуб не из топовой лиги
31.05.2024, 10:33 3
Футбол
Чжан Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри – Усик
Чжан Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри – Усик
01.06.2024, 07:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем