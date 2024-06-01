Моуриньо ответил, кого бы выпустил в старте в финале ЛЧ: Лунина или Куртуа
Экс-тренер «Реала» высказался о вратарском вопросе в мадридском клубе
1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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Ворота «Реала» в этом матче защищает вратарь Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин остался в запасе.
Бывший тренер «Реала» Жозе Моуриньо высказался о вратарском вопросе в команде.
«Кого я бы выпустил в финале, Лунина или Куртуа? Я бы выбрал лучшего», – коротко сказал Моуриньо.
После первого тайма в матче «Боруссия» – «Реал» сухая ничья – 0:0.
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“Courtois or Lunin? Who do I pick? The best. The only time I didn’t do that, I lost the final.”
Единственный раз когда я это не сделал, я проиграл финал. ;)