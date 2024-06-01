ФОТО. Синяки почти зажили. Усик посетил финал ЛЧ Реал – Боруссия
Начался финал главного еврокубка
1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Матч начался.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На трибунах «Уэмбли» сегодня присутствует новоиспеченный абсолютный чемпион мира в хевивейте украинский боксер Александр Усик.
Напомним, соотечественник Усика Андрей Лунин сегодня остался на скамейке запасных, а в старте вышел бельгиец Тибо Куртуа.
ФОТО. За кого будет болеть чемпион? Усик посетил матч Реал – Боруссия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец за карьеру победил шесть боксеров из Великобритании
Поединок состоится 1 июня на корте №14