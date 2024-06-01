1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Матч начался.

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На трибунах «Уэмбли» сегодня присутствует новоиспеченный абсолютный чемпион мира в хевивейте украинский боксер Александр Усик.

Напомним, соотечественник Усика Андрей Лунин сегодня остался на скамейке запасных, а в старте вышел бельгиец Тибо Куртуа.

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