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  4. ФОТО. Синяки почти зажили. Усик посетил финал ЛЧ Реал – Боруссия
Лига чемпионов
01 июня 2024, 22:17 |
2863
0

ФОТО. Синяки почти зажили. Усик посетил финал ЛЧ Реал – Боруссия

Начался финал главного еврокубка

01 июня 2024, 22:17 |
2863
0
ФОТО. Синяки почти зажили. Усик посетил финал ЛЧ Реал – Боруссия
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Матч начался.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На трибунах «Уэмбли» сегодня присутствует новоиспеченный абсолютный чемпион мира в хевивейте украинский боксер Александр Усик.

Напомним, соотечественник Усика Андрей Лунин сегодня остался на скамейке запасных, а в старте вышел бельгиец Тибо Куртуа.

ФОТО. За кого будет болеть чемпион? Усик посетил матч Реал – Боруссия

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Боруссия Д – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Александр Усик фото
Дмитро Олійник Источник: TNT Sports
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