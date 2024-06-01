Расписание матчей с участием украинцев на Ролан Гаррос на 2 июня
В воскресенье на корты Парижа выйдут четыре представителя Украины
2 июня продолжатся соревнования в парных разрядах на Открытом чемпионате Франции по теннису. Также сыграют юниоры.
В воскресенье на корты Парижа выйдут Денис Молчанов, Надежда и Людмила Киченок, а также Елизавета Котляр в юниорском турнире.
Расписание матчей с участием украинских теннисистов
Ролан Гаррос. Второй круг женского парного разряда
Корт №14. 1-й запуск (12:00)
Надежда Киченок / Мию Като [16] – Мая Ламсден / Ван Яфань – 6:3, 1:0 (доигрыш)
Ролан Гаррос. Микст
Корт №7. 3-й запуск (15:00*)
Людмила Киченок / Мате Павич – Кристина Букша / Андрес Мольтени
Ролан Гаррос. Первый круг мужского парного разряда
Корт №7. 5-й запуск (18:00*)
Денис Молчанов / Джон-Патрик Смит – Петрос Циципас / Стефанос Циципас
Ролан Гаррос. Юниоры. Первый круг
Корт №10. 4-й запуск (16:30*)
Елизавета Котляр [Q] – Офелия Буле [WC]
*ориентировочное время начала по Киеву
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