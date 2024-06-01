Расписание матчей с участием украинцев на Ролан Гаррос на 2 июня

2 июня продолжатся соревнования в парных разрядах на Открытом чемпионате Франции по теннису. Также сыграют юниоры.

В воскресенье на корты Парижа выйдут Денис Молчанов, Надежда и Людмила Киченок, а также Елизавета Котляр в юниорском турнире.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

Ролан Гаррос. Второй круг женского парного разряда

Корт №14. 1-й запуск (12:00)

Надежда Киченок / Мию Като [16] – Мая Ламсден / Ван Яфань – 6:3, 1:0 (доигрыш)

Ролан Гаррос. Микст

Корт №7. 3-й запуск (15:00*)

Людмила Киченок / Мате Павич – Кристина Букша / Андрес Мольтени

Ролан Гаррос. Первый круг мужского парного разряда

Корт №7. 5-й запуск (18:00*)

Денис Молчанов / Джон-Патрик Смит – Петрос Циципас / Стефанос Циципас

Ролан Гаррос. Юниоры. Первый круг

Корт №10. 4-й запуск (16:30*)

Елизавета Котляр [Q] – Офелия Буле [WC]

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ