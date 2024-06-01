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Ролан Гаррос
01 июня 2024, 22:03 | Обновлено 01 июня 2024, 22:13
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0

Расписание матчей с участием украинцев на Ролан Гаррос на 2 июня

В воскресенье на корты Парижа выйдут четыре представителя Украины

01 июня 2024, 22:03 | Обновлено 01 июня 2024, 22:13
253
0
Расписание матчей с участием украинцев на Ролан Гаррос на 2 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Мате Павич и Людмила Киченок

2 июня продолжатся соревнования в парных разрядах на Открытом чемпионате Франции по теннису. Также сыграют юниоры.

В воскресенье на корты Парижа выйдут Денис Молчанов, Надежда и Людмила Киченок, а также Елизавета Котляр в юниорском турнире.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

Ролан Гаррос. Второй круг женского парного разряда

Корт №14. 1-й запуск (12:00)
Надежда Киченок / Мию Като [16] – Мая Ламсден / Ван Яфань – 6:3, 1:0 (доигрыш)

Ролан Гаррос. Микст

Корт №7. 3-й запуск (15:00*)
Людмила Киченок / Мате Павич – Кристина Букша / Андрес Мольтени

Ролан Гаррос. Первый круг мужского парного разряда

Корт №7. 5-й запуск (18:00*)
Денис Молчанов / Джон-Патрик Смит – Петрос Циципас / Стефанос Циципас

Ролан Гаррос. Юниоры. Первый круг

Корт №10. 4-й запуск (16:30*)
Елизавета Котляр [Q] – Офелия Буле [WC]

*ориентировочное время начала по Киеву

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Надежда Киченок Людмила Киченок Элина Свитолина расписание Денис Молчанов Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк Ролан Гаррос 2024 Елизавета Котляр
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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