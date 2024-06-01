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Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 19:46 | Обновлено 01 июня 2024, 20:26
250
1

Лучшими вратарями-антипенальтистами УПЛ-2023/24 стали Бандура и Кемкин

Голкиперы «Миная» выиграли по 3 поединка один на один из 5

01 июня 2024, 19:46 | Обновлено 01 июня 2024, 20:26
250
1
Лучшими вратарями-антипенальтистами УПЛ-2023/24 стали Бандура и Кемкин
ФК Минай. Александр Кемкин

В УПЛ-2023/24 9 вратарям из 7 клубов 13 раз удалось уберечь свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По одной пенальтиийской дуэли выиграли 7 голкиперов. Евгений Волынец («Днепр-1») – из 1-й, Александр Сапутин («Заря») – из 2-х, Богдан Когут и Евгений Паст (оба – «Верес») – из 3-х, Даниил Варакута («Черноморец») и Андрей Клищук («Кривбасс») из 4-х, а Назарий Федоривский («Оболонь») – из 7.

Лучшими же пенальтийскими «антикиллерами» чемпионата стали стражи ворот «Миная» Александр Бандура и Александр Кемкин, которые вышли победителями в 3-х поединках один на один из 5.

К слову, Евгений Волынец, выиграв за карьеру 10 дуэлей из 30, вышел на 8-е место в списке лучших вратарей-антипенальтистов УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины

Вратарь

Клубы

ВР

ШТ

М

Всего

Удары

%

1.

Виталий РЕВА

ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия,

9

0

10

19

56

33,9

Оболонь

2.

Игорь ШУХОВЦЕВ

Одесса, Нива В, Ильичевец,

13

2

3

18

68

26,5

Арсенал, Таврия, Заря

3.

Андрей ГЛУЩЕНКО

Торпедо, Звезда, Металлург З,

13

1

2

16

46

34,8

Ильичевец

4.

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия, Арсенал,

13

0

2

15

48

31,3

Металлург Д, Сталь Км, Рух

5.

Рустам ХУДЖАМОВ

Харьков, Ильичевец, Металлист

10

3

1

14

35

40,0

6.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист, Кривбасс

7

2

3

12

45

26,7

7.

Богдан САРНАВСКИЙ

Арсенал, Шахтер, Львов,

9

0

1

10

21

47,6

Днепр-1, Кривбасс

8.

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос, Днепр-1

9

1

-

10

30

33,3

ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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Falko
Рева класно на пеналях працював - просто лякав нападників. Він власноруч відбив менше, як вони промазали в раму. Унікальний випадок і не лише в нашому футболі. Зараз би сказали, що Віталік використовував наворочену РЕБ ;)
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