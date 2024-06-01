Лучшими вратарями-антипенальтистами УПЛ-2023/24 стали Бандура и Кемкин

В УПЛ-2023/24 9 вратарям из 7 клубов 13 раз удалось уберечь свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По одной пенальтиийской дуэли выиграли 7 голкиперов. Евгений Волынец («Днепр-1») – из 1-й, Александр Сапутин («Заря») – из 2-х, Богдан Когут и Евгений Паст (оба – «Верес») – из 3-х, Даниил Варакута («Черноморец») и Андрей Клищук («Кривбасс») из 4-х, а Назарий Федоривский («Оболонь») – из 7.

Лучшими же пенальтийскими «антикиллерами» чемпионата стали стражи ворот «Миная» Александр Бандура и Александр Кемкин, которые вышли победителями в 3-х поединках один на один из 5.

К слову, Евгений Волынец, выиграв за карьеру 10 дуэлей из 30, вышел на 8-е место в списке лучших вратарей-антипенальтистов УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины

Вратарь Клубы ВР ШТ М Всего Удары % 1. Виталий РЕВА ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия, 9 0 10 19 56 33,9 Оболонь 2. Игорь ШУХОВЦЕВ Одесса, Нива В, Ильичевец, 13 2 3 18 68 26,5 Арсенал, Таврия, Заря 3. Андрей ГЛУЩЕНКО Торпедо, Звезда, Металлург З, 13 1 2 16 46 34,8 Ильичевец 4. Юрий ПАНЬКИВ Александрия, Арсенал, 13 0 2 15 48 31,3 Металлург Д, Сталь Км, Рух 5. Рустам ХУДЖАМОВ Харьков, Ильичевец, Металлист 10 3 1 14 35 40,0 6. Александр ГОРЯИНОВ Металлист, Кривбасс 7 2 3 12 45 26,7 7. Богдан САРНАВСКИЙ Арсенал, Шахтер, Львов, 9 0 1 10 21 47,6 Днепр-1, Кривбасс 8. Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос, Днепр-1 9 1 - 10 30 33,3

ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.