Лучшими вратарями-антипенальтистами УПЛ-2023/24 стали Бандура и Кемкин
Голкиперы «Миная» выиграли по 3 поединка один на один из 5
В УПЛ-2023/24 9 вратарям из 7 клубов 13 раз удалось уберечь свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По одной пенальтиийской дуэли выиграли 7 голкиперов. Евгений Волынец («Днепр-1») – из 1-й, Александр Сапутин («Заря») – из 2-х, Богдан Когут и Евгений Паст (оба – «Верес») – из 3-х, Даниил Варакута («Черноморец») и Андрей Клищук («Кривбасс») из 4-х, а Назарий Федоривский («Оболонь») – из 7.
Лучшими же пенальтийскими «антикиллерами» чемпионата стали стражи ворот «Миная» Александр Бандура и Александр Кемкин, которые вышли победителями в 3-х поединках один на один из 5.
К слову, Евгений Волынец, выиграв за карьеру 10 дуэлей из 30, вышел на 8-е место в списке лучших вратарей-антипенальтистов УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
ВР
|
ШТ
|
М
|
Всего
|
Удары
|
%
|
1.
|
Виталий РЕВА
|
ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия,
|
9
|
0
|
10
|
19
|
56
|
33,9
|
|
|
Оболонь
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Одесса, Нива В, Ильичевец,
|
13
|
2
|
3
|
18
|
68
|
26,5
|
|
|
Арсенал, Таврия, Заря
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Торпедо, Звезда, Металлург З,
|
13
|
1
|
2
|
16
|
46
|
34,8
|
|
|
Ильичевец
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия, Арсенал,
|
13
|
0
|
2
|
15
|
48
|
31,3
|
|
|
Металлург Д, Сталь Км, Рух
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Харьков, Ильичевец, Металлист
|
10
|
3
|
1
|
14
|
35
|
40,0
|
6.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист, Кривбасс
|
7
|
2
|
3
|
12
|
45
|
26,7
|
7.
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Арсенал, Шахтер, Львов,
|
9
|
0
|
1
|
10
|
21
|
47,6
|
|
|
Днепр-1, Кривбасс
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос, Днепр-1
|
9
|
1
|
-
|
10
|
30
|
33,3
ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.
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